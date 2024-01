Se schimba perioada de valabilitate a rovinietei

O stire care mai putin interesanta, insa tocmai ce am aflat despre ea si am vrut sa va anunt. O sa avem vinieta de o zi, dar dispare vinieta pentru trei luni.

Pe scurt, vinietele in Romania sunt dupa cum urmeaza: o saptamana, o luna, trei luni sau un an. De pe 25 martie o sa avem alte perioade: o zi, 10 zile, o luna, doua luni sau un an. Preturile vor fi si ele usor diferite.

Astfel, vinieta pentru o zi va costa de 2.5 euro, pentru 10 zile vom plati 3.3 euro. Pretul pentru vinieta anuala ramane neschimbat, 28 de euro.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR): Au fost realizate niște studii și, în urma acestora, la Bruxelles s-a decis ca aceasta să fie forma vinietelor la nivel european. Practic, vorbim de o cerință europeană, nu am inventat noi nimic. Sperăm ca reglementarea să intre în vigoare pe 25 martie“

