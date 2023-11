Altex nu imi va onora comanda facuta de Black Friday 2023

Black Friday 2023 s-a incheiat si sper ca majoritatea dintre voi ati prins produsele pe care le urmareati la un pret bun, daca nu cel mai mic pret al anului curent.

Si au ajuns cu bine si rapid la voi. Din produsele dorite de mine, m-am limitat la achizitia unui SSD Samsung 980 Pro de 2TB pe care intentionam sa-l achizitionez de ceva vreme si la un aspirator.

Dupa o sesiune de brainstorming puternic cu internetul si nevasta, am ajuns la concluzia ca un aspirator vertical ne va ajuta sa curatam rapid zonele critice din casa, iar modelul pe care l-am ales a fost un Dyson V11 Absolute.

Am ales Dyson dupa ce mai multi cunoscuti s-au declarat multumiti de brand, dar mi-au recomandat sa ma orientez spre un model care are autonomie specificata minim 60 de minute pentru ca oricum in cel mai bun caz voi reusi sa aspir 45 de minute cu el fara sa-l incarc.

Modelul V11 Absolute avea un pret atractiv de Black Friday la Altex, asa ca l-am comandat vineri dimineata. Comanda a fost confirmata integral si eu il asteptam cu interes sa vad cum se descurca.

Din pacate insa, ieri am primit un mesaj de la Altex prin care ma anunta ca nu-mi vor putea onora comanda pentru aspirator, incat acesta nu mai e pe stoc si imi propun in schimb, la acelasi pret, Dyson V10 Origin.

In timp ce apreciez faptul ca au cautat o alternativa, am ramas cu un gust amar in gura dupa mesajul acestora. Modelul V11 Absolute costa in mod normal 2700RON, iar in momentul adaugarii in cos pretul era de 1939RON si avea un pachet bogat in accesorii. Modelul propus de ei costa acum 1900RON si este un model inferior si cu mai putine accesorii la pachet, nefiind varianta Absolute, ci Origin. Daca imi ofereau V10 Absolute – o varianta mai apropiata de cea comandata de mine cel mai probabil as fi acceptat.

Voi ati avut surprize neplacute cu vreo comanda de Black Friday de anul acesta sau din anii precedenti?