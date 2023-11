Update: Altex a vrut sa imi onoreze comanda

Am fost tentat sa folosesc un titlu mai general: „Opinie populara: mai avem de lucrat la transparenta si comunicare”.

Iar opinia cu siguranta este populara daca analizez comentariile de la articolul initial legat de comanda pe care am efectuat-o la Altex de Black Friday pentru un aspirator.

Ca sa va fac un rezumat, pe 10 noiembrie cand a avut loc Black Friday oficial in Romania, am comandat un aspirator Dyson V11 Absolute de la Altex. Pe 15 noiembrie m-au informat prin intermediul unui mail ca nu vor putea onora comanda datorita stocului epuizat si ca daca doresc, imi pot oferi la acelasi pret un alt model. Modelul respectiv era inferior si cu mai putine accesorii. Am refuzat comanda in aceiasi zi.

In 16 noiembrie am primit confirmarea din partea lor ca vor anula comanda.

Pe 20 noiembrie primesc un mail de la Cargus cu „Confirmare preluare comanda”. Confuz, deschid si vad ca este vorba despre o comanda de la Altex, iar dupa valoare constat ca este vorba despre aspirator. Fara nici un fel de alta notificare prin mail sau telefonic, dupa confirmarea de anulare de pe mail din partea lor, au predat produsul la curier.

Intre timp, eu comandasem aspiratorul din alta parte, a ajuns la mine si l-am folosit de doua ori.

Ce concluzie am tras eu dupa toata povestea asta? In primul rand nu am fost singurul care a pus comanda pentru aspiratorul respectiv si a primit mail care anunta ca nu vor putea livra comanda. Conform comentariilor, cel putin inca 6 persoane au patit la fel.

In al doilea rand, situatia se putea evita prin comunicare, un cititor al blogului a expus o solutie. Sa le comunic ca sunt dispus sa astept livrarea produsului chiar daca dureaza mai mult. E o abordare ca si scarpinatul la urechea stanga cu mana dreapta: functioneaza dar nu este eficienta. Mesajul primit de la Altex nu specifica nicaieri varianta asteptarii sau sa-mi dau acordul pentru posibila intarziere a comenzii. Nu eu ca potential client trebuie sa le spun ca sunt dispus sa astept, ci ei sa-mi confirme existenta acestei variante – daca intr-adevar exista. Pe mine sincer nu ma deranja daca imi ajungea comanda pe 5 decembrie – nu aveam nevoie urgenta de produs.

Problemele de genul acesta mie nu mi se par mari, dar frustrante si enervante pentru potentialii clienti. Mereu consult catalogul Altex cand urmeaza sa achizitionez un produs si il aleg daca are pret mai bun decat concurenta pentru ca il consider un magazin de incredere ( mai jos si dovada). Nu am avut alte probleme pana acum. Eu as acorda o mai mare atentie comunicarii magazin – client: poate rezolva problema integral.