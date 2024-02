iPhone 17 si 17 Plus vor trece la ecrane de 120Hz cu Always On Display

Incepand cu seria iPhone 15, modelele Pro au beneficiat de Always on Display, iar primele iPhone-uri cu ecran la 120Hz a fost cele din seria 13 Pro. Anul acesta pe seria 16 vom primi toate aceste tehnologii si pe modelele accesibile, adica iPhone 17 si 17 Plus.

Se intampla abia acum pentru ca tehnologia s-a ieftinit, iar Apple poate implementa acum un ecran LTOP OLED si pe telefoanele mai ieftine. Surse spun ca BOE ar produce aceste panouri, insa momentan nu exista alte informatii concrete. Stim ca ei au probleme in ceea ce priveste calitatea impusa de Apple si nu au reusit sa se califice pentru a produce ecrane pentru seria 16.

Ramane de vazut cine va fi producatorul si abia astept noua serie 17 sa-mi schimb batranul 13 Pro Max.