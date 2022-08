Setup-ul meu de vacanță de la Xiaomi

Dacă tot am plecat în vacanță, m-am gândit ce gadget să nu lipsească de prin bagaje. Până la urmă au fost mai multe care au ajuns în troller, pe lângă clasicul smartphone.

Așa că m-am bucurat când cei de la Xiaomi mi-au propus să testez o tabletă și un smartwatch. Și nu oricare, ci Mi Pad 5 și Watch S1 Active, adică tableta testată de Alex anul trecut și ”fratele” lui Watch S1 testat de mine.

Dar să începem cu începutul – și anume de ce aș avea nevoie de cele două gadgeturi. Păi, de tabletă mă folosesc să mai urmăresc utlimul episod din Westworld, ca să nu mă uit pe telefon, pentru ceva știri și pentru a finaliza ultimul capitol din cartea My Own Heart’s Blood din seria Outlander de romane a Dianei Gabaldon. Bine, ca să fiu sincer, fiică-mea a folosit-o pentru serialele ei, pentru ceva cărți online și pentru a exersa talentele de desenatoare, mai mult decât mine.

Apoi, de ceas am avut nevoie pentru a monitoriza numărul de pași (am zis ca măcar mișcare să fac, că m-am cazat la all inclusive), pentru a citi mesaje sau a răspunde la telefon de pe plajă, fără a mai scoate telefonul din rucsac. Aici am și o completare – din ceva motive care țin de o experiență mai neplăcută din copilărie, am o fobie de hoți și fac tot ce pot să îi evit sau să le dau cât mai puține motive de a mă targeta.

Și acum, să vă povestesc cum a fost cu ele, că asta e mai important, nu? Ei bine, dragii moșului, cu tableta m-am descurcat foarte bine, că m-a salvat de la deschis laptopul aproape toată vacanța. Mai exact, l-am deschis doar să scriu sau să finalizez câteva articole, că restul activităților le-am făcut cu ajutorul lui Mi Pad 5. Ba mai mult, cele câteva știri pe care le-am citit, tot de pe ea le-am deschis. Și, cred că nu l-aș fi deschis deloc, dacă aveam și tastatură la tabletă.

În soarele de pe plajă nu a fost atât de comod să citesc, dar am rezolvat rapid, pentru că m-am adăpostit mai la umbră. Fiică-mea nu a avut probleme cu desenatul, în pauzele de bălăceală. Ba mai mult, ea a fost cea care a apreciat cel mai mult pen-ul. Pentru cine mai știe și ceva design grafic, această pereche e perfectă.

Display-ul de 11 inci este îndeajuns de mare pentru activitățile menționate mai sus, dar dimensiunile tabletei sunt destul de compacte pentru a nu te încurca. Nu recomand însă camerele, pentru că sunt destul de mediocre, iar fotografiatul cu un astfel de device nu e deloc ușor. Doar la ședințe, cea frontală ar putea fi o soluție. Eu ar fi trebuit să am un interviu cu un candidat chiar în această perioadă, doar că l-a anulat, așa că nu mă pot expirma.

Ceasul, în schimb, a fost hit-ul concediului. V-am spus că am putut suna sau prelua apeluri de pe el, am putut să văd ce scrie familia pe grupul de vacanță când nu eram în același loc, fără a mai fi nevoie să scot telefonul din buzunar. Bine, nu vă așteptați la cine-știe-ce audiție, dar m-am descurcat și eu, și interlocutorul. Dacă conectam și căștile la ceas, aș fi putut asculta și muzică. Dar, na, în vacanță te mai distrezi, nu doar testezi… 🙂

Cum ziceam, am fost cazat la un hotel all inclusive, deci tentațiile culinare erau la tot pasul. Prin urmare, mi-am setat un număr minin de pași și cîteva ture de bazin, că tot era la modă sloganul Veni, Vedi, PopoVici! Și, dacă voiam, mai aveam o serie întreagă de activități fizice pe acolo – de la jogging la fotbal sau doar mers… Iar bateria te ține liniștit cinci zile, cu notificările activate.

Ce m-a amuzat a fost că, la un moment dat, Watch S1 Active m-a notificat că a observat că eu merg și mi-a propus să înregistrez activitatea. Doar că eu mergeam spre bar, să (mai) iau o bere, așa că am dat skip…

All in all, cred că și în alte vacanțe voi lua cu mine o tabletă și un smartwatch, pentru că le-am descoperit utile. Doar să mă decid care sunt alesele. Așa că, aștept sugestii de la voi.

Pentru cei interesați, pe eMAG le găsiți la următoarele prețuri: