Skoda trece prin niste schimbari. Asa cum Dacia are un logo nou si a prezentat conceptul Bigster, Skoda si-a schimbat logo-ul si a prezentat Vision 7S, un concept car similar cu cel prezentat de Dacia.

Logo-ul Skoda este acum….nu mai este. In loc de sigla celebra avem scris mare pe caroserie S K O D A. Pare ca asta e noua moda in industria auto. Spun ei ca au fost 165 de propuneri pentru un logo nou si peste 2200 de persoane au lucrat la el. Am ras!

Cat despre Vision 7S, este un MPV cu 7 locuri cu motor electric si o baterie de 89kW. Se poate incarca la statii de 200kW si are o autonomie de 600km. Evident ca designul interior si exterior arata putin SF, dar este normal pentru o masina concept. Rezultatul final o sa fie mai realist.

Masina arata bine pana acum, culoarea verde este similara cu ceea ce a prezentat Dacia de curand, blocurile optice sunt impresionante si nu mai seamana deloc cu actualele modele Skoda.