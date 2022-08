Rezultate sondaj: Folosiți autentificare cu doi factori?

Acum, că am revenit din concediu, am remarcat că am rămas dator cu analiza unui sondaj – cel în care vă întrebam dacă folosiți autentificare cu doi factori.Doar că, de data asta, nu voi scrie prea mult. De fapt, nu am să scriu nimic altceva decât că nu ar trebui să vă mire știrile cu românii care au conturile de e-mail, de social media, de bancă sau de altele, sparte de hackeri. Mai jos aveți explicația: