Sondajul de marți: Apple Wallet sau Google Wallet/Pay?

Știți deja că este o mare dispută dacă Apple sau Android fac sistemul de operare mai bun…

Prin urmare, este logic ca discuția să ajungă și la aplicațiile de plată ale celor doi coloși IT. Haideți să vedem părerea voastră despre programul de plată pe care îl folosiți/preferați.

Ca de obicei – încep eu. Am folosit destulă vreme Google Pay (nu am folosit încă Wallet-ul lor), iar de când am trecut la iOS, am folosit exclusiv Apple Wallet. Știu că pot păstra acolo bilete de avion, cupoane, etc., dar în afara certificatelor de vaccinare anti-Covid, nu l-am folosit decât ca aplicație de plată. Prin urmare, le pot compara relativ ușor, pentru că au aceleași funcționalitate pentru mine. Iar pentru asta sunt cam la fel pentru mine. Mi se pare mai integrat cel de la iOS, dar sunt cam la fel pentru ce le utilizez. Bine, dacă ar fi să aleg, voi merge pe Apple Wallet, pentru că pe acesta îl folosesc acum.

La voi cum e?