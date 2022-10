VW renunta la butoanele capacitive de pe volan – toata lumea le uraste

Una dintre cele mai mari mizerii din industria auto sunt butoanele capacitive. Atat cele de pe volan cat si cele de pe consola centrala. Alaturi de ele putem mentiona butoanele de climatizare digitale. Se pare ca VW le va elimina, dupa ce multi utilizatori s-au plans.

Asta se intampla cand combini tehnologia si masinile. Ies niste mizerii ordinare. Masina trebuie sa fie cat mai simpla de utilizat, mai ales atunci cand o conduci la viteze mari. VW (si nu doar ei) au introdus de curand butoane capacitive pe volan. Nu stim cum de au crezut ca asta va fi o idee buna. Nu este! Le atingi din greseala si nu ai feedback, astea sunt cele mai mari probleme.

Thomas Schäfer posted on LinkedIn saying, among other things, “We are sharpening our portfolio and our design, plus creating a new simplicity in operating our vehicles. For example, we are bringing back the push-button steering wheel! That’s what customers want from VW.