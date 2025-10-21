Sondajul de marți: Ascultați podcasturi? (2025)

După o pauză de o săptămână, continuăm seria de sondaje dedicate culturii cu o nouă întrebare.

De data aceasta vrem să aflăm dacă ascultați podcasturi. Bineînțeles, în rubrica de comentarii, puteți detalia – cât de des o faceți, de ce da sau nu, ce podcasturi vă sunt dragi și care nu etc.

Ca de obicei, încep eu: până anul trecut nu puteam deloc să mă împac cu ideea de podcast. La mine, ori era o emiune de radio live, ori una de TV, pe care să o văd de pe canapea. Când am început însă să fac mișcare, fie la sală, fie alergări prin cartier, am ales în locul muzicii podcasturile. Așa am ajuns să le ascult și când tund iarba, pe Spotify. Apropo, nu îmi plac cele în format video, ci exclusiv audio (le ascult așa și pe cele care au ambele variante).

Ca podcasturi urmărite, pot spune că am doar două la care sunt abonat constant – Vorbitorincii și Friendly Fire.