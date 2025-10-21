Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

acer nitro 5
acer nitro 5
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Peste jumătate dintre români cred că tehnologia și pandemia sunt instrumente de manipulare
Sondajul de marți: Ascultați podcasturi? (2025)
Cum îți îmbunătățesc DLSS, Reflex și Ray Tracing jocurile și de ce sunt deja tehnologiile viitorului
Opinie nepopulară: mie chiar îmi place interfața Liquid Glass din iOS 26
Zeekr a debutat oficial în România cu trei modele electrice premium
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Sondajul de marți: Ascultați podcasturi? (2025)

| 3 Articole Speciale

După o pauză de o săptămână, continuăm seria de sondaje dedicate culturii cu o nouă întrebare.

De data aceasta vrem să aflăm dacă ascultați podcasturi. Bineînțeles, în rubrica de comentarii, puteți detalia – cât de des o faceți, de ce da sau nu, ce podcasturi vă sunt dragi și care nu etc.

Ca de obicei, încep eu: până anul trecut nu puteam deloc să mă împac cu ideea de podcast. La mine, ori era o emiune de radio live, ori una de TV, pe care să o văd de pe canapea. Când am început însă să fac mișcare, fie la sală, fie alergări prin cartier, am ales în locul muzicii podcasturile. Așa am ajuns să le ascult și când tund iarba, pe Spotify. Apropo, nu îmi plac cele în format video, ci exclusiv audio (le ascult așa și pe cele care au ambele variante).

Ca podcasturi urmărite, pot spune că am doar două la care sunt abonat constant – Vorbitorincii și Friendly Fire.

Ascultați podcasturi? (2025)
Results

Participa la discutie!

  1. Sebi a zis

    Ascult mai ales când conduc pe distanțe mai mari. In general Diary of a CEO. Podcasturile lui Stephen sunt însă foarte lungi, și de obicei nu apuc sa le termin într-o singură sesiune.

    Răspunde

    • Cristian Răducă a zis

      Numai ce l-am urmarit ieri in varianta video. Asta pentru ca era cu Jurgen Klopp. 😛

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.