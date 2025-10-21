Uite cum poți primi o lună gratis de acces la Comet Pro de la Perplexity AI

Perplexity AI este o platformă de căutare alimentată de inteligența artificială care transformă modul în care oamenii găsesc și procesează informațiile online.
Spre deosebire de motoarele de căutare tradiționale care oferă liste de linkuri, Perplexity furnizează răspunsuri directe, contextuale și citate cu surse verificate, fiind utilizată de milioane de profesioniști, studenți și cercetători din întreaga lume.
Comet este browser-ul revoluționar dezvoltat de Perplexity, primul browser cu adevărat inteligent care integrează funcționalitățile AI direct în experiența de navigare. Construit pe framework-ul Chromium, Comet nu se limitează la afișarea paginilor web – poate rezuma conținut, automatiza sarcini, gestiona fluxuri de lucru complexe și oferă recomandări personalizate prin asistentul AI integrat.
Perplexity a lansat un program de referral limitat prin care utilizatorii câștigă pentru fiecare invitație reușită: cei deja înrolați $10, iar prietenii invitați primesc o lună gratuită de acces la Comet Pro. Pentru a se califica, persoanele invitate trebuie să se conecteze la Comet prin linkul de referral și să adreseze prima întrebare în browser.
Pentru o imagine mai completă, Comet Pro transformă complet experiența de browsing prin funcționalități premium unavailable în versiunea gratuită:
- Căutări Pro nelimitate – Peste 300 de Pro Searches zilnice față de doar 5 în versiunea gratuită, eliminând restricțiile pentru cercetarea intensivă și analiza complexă de informații.
- Modele AI de ultimă generație – Acces la GPT-5, Claude 4.5 Sonnet, Sonar Large și Gemini 2.5 Pro, cu comutare automată prin funcția „Best” care optimizează selecția modelului pentru fiecare tip de interogare.
- Încărcare nelimitată de fișiere – Analizează documente PDF, DOCX și alte formate fără restricții, perfecte pentru profesioniștii care gestionează multiple rapoarte sau seturi de date complexe.
- Generare de imagini premium – Creează conținut vizual prin DALL-E 3 și Stable Diffusion XL direct în interfața browser-ului, adăugând o dimensiune creativă fluxului de lucru.
- Background Assistant exclusiv – Monitorizează discret activitatea de navigare și oferă proactiv perspective utile și sugestii fără a întrerupe concentrarea utilizatorului.
- Credite API – 5 dolari în credite API lunare pentru dezvoltatori și utilizatori tehnici care doresc să integreze puterea Perplexity în propriile aplicații.
- Instrumente specializate avansate – Discover pentru recomandări personalizate, Shopping pentru compararea prețurilor în timp real, Travel pentru informații despre destinații, Finance pentru monitorizarea investițiilor și Sports pentru actualizări live.
La prețul standard de 20 de dolari pe lună, luna gratuită prin programul de referral reprezintă o oportunitate substanțială de a testa capacitățile complete ale platformei fără angajament financiar. Eu folosesc combinația Comet și Perplexity AI de ceva vremepentru tot felul de sarcini și pot spune că îmi place. Chiar și pentru blog am putut să creez câteva imagini pentru articole, acolo unde aveam nevoie de ele.
Dacă vreți să beneficiați de luna gratis, tot ce aveți de făcut e să folosiți linkul meu și să decideți dacă merită suma de 20 de dolari pentru abonamentul pro ulterior: https://pplx.ai/cristianra49408.
