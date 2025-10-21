Uite cum poți primi o lună gratis de acces la Comet Pro de la Perplexity AI

Perplexity AI este o platformă de căutare alimentată de inteligența artificială care transformă modul în care oamenii găsesc și procesează informațiile online.

Spre deosebire de motoarele de căutare tradiționale care oferă liste de linkuri, Perplexity furnizează răspunsuri directe, contextuale și citate cu surse verificate, fiind utilizată de milioane de profesioniști, studenți și cercetători din întreaga lume.

Comet este browser-ul revoluționar dezvoltat de Perplexity, primul browser cu adevărat inteligent care integrează funcționalitățile AI direct în experiența de navigare. Construit pe framework-ul Chromium, Comet nu se limitează la afișarea paginilor web – poate rezuma conținut, automatiza sarcini, gestiona fluxuri de lucru complexe și oferă recomandări personalizate prin asistentul AI integrat.