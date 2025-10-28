Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Review EcoFlow River 3 Plus – bateria portabilă care îți duce curentul oriunde
Sondajul de marți: De câte ori ați portat numărul de telefon dintr-o rețea în alta? (2025)
Opinie nepopulară: nu mă deranjează deloc reclamele din aplicațiile de streaming
A inceput Black Friday Devreme la PC Garage – primele produse la reducere
Melodii românești moderne reinterpretate pe stilul anilor 50 folosind inteligența artificială
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Sondajul de marți: De câte ori ați portat numărul de telefon dintr-o rețea în alta? (2025)

| 3 Articole Speciale

Ideea mi-a venit după ce am preluat comunicatul ANCOM despre 17 ani de portabilitate în această știre.

Ocazie cu care mi-am adus aminte că mi-am portat numărul personal, al soției, al părinților și al soacrei, în momente diferite, de la Vodafone și Orange la DIGI. Da, le am pe toate la același furnizor, pentru că au cele mai bune oferte pentru nevoile mele și ale familiei.

Țin minte că prima dată, când am portat numărul meu, acum 15 ani cred, a fost destul de dificil, pentru că a trebuit să discut mult la telefon cu ambii operatori, dar acum un an, când am portat numărul soacrei, totul a mers simplu. Și, ca să fie clar, fiecare număr a fost portat o singură dată, de la Vodafone sau Orange, la DIGI.

Așa că, aștept răspunsurile voastre la acest sondaj.

De câte ori ați portat numărul de telefon dintr-o rețea în alta?
Results

Participa la discutie!

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.