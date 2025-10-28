Sondajul de marți: De câte ori ați portat numărul de telefon dintr-o rețea în alta? (2025)

Ideea mi-a venit după ce am preluat comunicatul ANCOM despre 17 ani de portabilitate în această știre.

Ocazie cu care mi-am adus aminte că mi-am portat numărul personal, al soției, al părinților și al soacrei, în momente diferite, de la Vodafone și Orange la DIGI. Da, le am pe toate la același furnizor, pentru că au cele mai bune oferte pentru nevoile mele și ale familiei.

Țin minte că prima dată, când am portat numărul meu, acum 15 ani cred, a fost destul de dificil, pentru că a trebuit să discut mult la telefon cu ambii operatori, dar acum un an, când am portat numărul soacrei, totul a mers simplu. Și, ca să fie clar, fiecare număr a fost portat o singură dată, de la Vodafone sau Orange, la DIGI.

Așa că, aștept răspunsurile voastre la acest sondaj.