Groaza revine în Derry: serialul „IT” începe cu un coșmar

După succesul filmelor „IT” (2017) și „IT: Chapter Two” (2019), bazate pe romanul lui Stephen King, universul terorii se extinde cu „Welcome to Derry”, un prequel care ne aruncă înapoi în anii ’60, într-un oraș bântuit de dispariții misterioase și o prezență malefică ce pare eternă.

Nu cred că trebuie să explic prea mult despre franciza „IT”, pentru că este deja celebră printre fanii genului. 🙂 De data aceasta avem parte de un serial nou, al cărui prim episod este deja disponbil pe HBO Max. Acesta, intitulat „The Pilot”, debutează cu una dintre cele mai tulburătoare scene din franciză: un băiat pe nume Matty fuge de acasă, dar este prins de o familie ciudată care îl duce într-un subsol unde îl așteaptă o soartă înfiorătoare. Această secvență amintește de stilul brutal și psihologic al filmelor anterioare, dar adaugă o notă de realism și disperare care amplifică tensiunea.

Serialul, regizat de Andy Muschietti (același care a regizat și filmele „IT”), păstrează atmosfera apăsătoare și simbolistica orașului Derry, unde „nimeni care moare nu moare cu adevărat”. Acțiunea se desfășoară în 1962, cu decenii înainte de evenimentele din filme, și urmărește un grup de adolescenți care încearcă să afle ce s-a întâmplat cu Matty. Printre ei se află Lilly, care începe să audă sunete ciudate din scurgerea băii, și Teddy și Phil, doi conspiraționiști locali care cred că orașul ascunde un secret întunecat.

Finalul episodului este la fel de șocant ca începutul: cei trei tineri dispar în circumstanțe sinistre, lăsând spectatorii cu întrebări și o senzație de neliniște. Pennywise nu apare direct, dar influența sa malefică este palpabilă în fiecare cadru, iar serialul promite să exploreze originile acestui monstru interdimensional care se hrănește cu frică.

Pe lângă elementele horror, „Welcome to Derry” aduce și o critică socială subtilă, abordând teme precum abuzul familial, trauma și indiferența autorităților. HBO Max pare să fi găsit o formulă care combină fidelitatea față de sursa originală cu o abordare modernă și profundă a groazei.