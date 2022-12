Sondajul de marți: Oferiți cadouri IT/tech de Crăciun?

Dacă tot suntem atât de aproape de Crăciun, ia să vadă și Moșul ce idei de cadouri aveți. Asta ca să știe dacă merită să treacă apoi pe la voi! Dar, atentie, ne referim la cadouri tematice – IT/tech!

Am să încep eu, ca să fie mai simplu… Anul ăsta am scăpat, dar la vară am de dat un iPhone, dacă fiica mea rămâne la liceul ales. Singura negociere este legată de modelul pe care îl am de luat. În plus, cum le-am upgradat laptopurile anul trecut, până prin 2023, pe vremea asta, m-am scos. Dar Crăciunul următor mă prinde mai mult ca sigur cu vreo două laptopuri de dat cadou…

La voi cum stă treaba?