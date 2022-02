Sondajul de marți: ce provider de internet fix aveți?

Căutând prin arhivă, am descoperit un sondaj de prin 2018, taman pe tema aceasta. Cum a trecut destul timp ca să merite din nou să vă întrebăm și cum am ajuns mai nou să folosim intensiv internetul de acasă, nu doar pentru distracție, dar și pentru școală sau lucru, hai să vedem cum mai stă treaba în 2022.

În mare parte, furnizorii au rămas tot aceia, doar dezvoltarea rețelelor acestora fiind diferită. Dacă acum patru ani Digi avea aproape monopol, prin achiziția UPC de către Vodafone și investițiile celorlalți jucători, putem spune că avem o piață mai echilibrată. Asta deși Digi rămâne furnizorul cu rețeaua cea mai extinsă. Însă, nu mai este și cel care furnizeazp serviciile cu cele mai mari viteze.

Într-un test realizat în 2021 și oferit de ANCOM s-a constatat că viteza conexiunilor înregistrate prin internet fix prin cablu au avut medii de download între 429 mbps și 279 mbs, după cum urmează:

Orange România – 857.62 Mbps (download) și 376.67 Mbps (upload); RCS & RDS – 388.37 Mbps (download) și 329.14 Mbps (upload); Nextgen Communications – 308.4 Mbps (download) și 294.67 Mbps (upload); Telekom România Communicatios – 308.74 Mbps (download) și 213.4 Mbps (upload); Vodafone România – 243.29 Mbps (download) și 27.81 Mbps (upload)

Prețurile practicate de fiecare dintre acești furnizori diferă în funcție de mai mulți factori, dar dacă ar fi să comparăm exclusiv pachetele cu cele mai mari viteze, avem așa ceva:

Orange – Fibră 1000 – 40 lei/lună

RCS & RDS – Internet Fiberlink 1000 – 40 lei/lună

Internet NextPower 1024 – 55 lei/lună

Telekom – Internet L – 8 euro/lună

Vodafone – Net500 – 6 euro/lună

Mai sunt opțiuni care combină și alte pachete de servicii, alături de internetul fix, de la fiecare dintre provideri, astfel încât prețul poate fi diferit.

Acum, să încep eu – sunt client Digi din 2005, de când m-am mutat de la părinți. Chiar și acolo, de prin 2002, tot de la ei aveam internet. Dacă la început am ales pachetul cel mai ieftin, cu trecerea timpului am ajuns la FiberLink 1000 și sunt mulțumit și de vitezele oferite, dar și de suport. A! Și, foarte important, nu am căderi de semnal, după cum am observat pe la alți vecini abonați la Telekom. Nu am idee dacă e ceva specific zonei unde stau, sau e ceva mai complex.

V-am lăsat opțiunea de a alege maxim două răspunsuri, în cazul în care sunteți chiaburi cu mai multe case sau apartamente, sau mai vă faceți veacul și prin casa/apartamentul jumătății. În rubrica de comentarii puteți adăuga ce credeți de cuviință – cât sunteți de mulțumiți, de ce ați schimbat providerul, dacă a fost cazul, etc.