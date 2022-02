OnePlus 10 Pro nu este deloc rezistent

OnePlus 10 Pro nu a fost primit tocmai bine. De fapt, compania in sine nu mai este atat de relevanta precum acum cativa ani cand oferea telefoane la preturi extrem de competitive. Sa aprindem o lumanare?

In celebrele teste realizate de JerryRigEverything, OnePlus 10 Pro ne-a aratat cat de fragil este si cat de usor se poate rupe in doua. Jerry vine cu explicatii in video si puteti vedea si voi constructia telefonului atunci cand acesta este desfacut. Sau mai bine zis, rupt.

OnePlus nu mai este compania de acum 2-3 ani cand inca oferea telefoane de tip flagship killer. An de an au marit preturile pana cand alte telefoane incepeau sa arate mai bine. Vezi realme GT, un flagship killer cum era OnePlus pe vremuri.

Ce s-a intamplat cu OnePlus? In special nimic, doar ca Oppo are mai mult control asupra lor.