Rezultate sondaj: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office? (2026)

Este din nou moementul să vedem cum ați votat în deja clasicele noastre sondaje de marți, a căror analiză o publicăm miercurea. 🙂

De data aceasta v-am întrebat dacă v-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office anul acesta, la fel ca în 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025. Practic, după primul an de pandemie, în mod constant, am verificat cum lucrează cititorii noștri.

Anul acesta 38% ați spus că aveți un program hibrid, cu zile alternate acasă și la birou, 33% ați declarat că lucrați de la birou exclusiv, iar doar 29% încă lucrează doar de acasă. Este aici o fluctuație interesantă, pentru că în 2020 toți cei care puteam lucram exclusiv de acasă, date fiind condițiile pandemice, anul următor ne-ați spus că 39% dintre voi revin la biou, în 2022 55% lucrați de acasă, în 2023, în 2023 procentul celor care făceau doar work from home a ajuns la 39%, cu un procent sub ce ați declarat ăn 2024, iar anul trecut de acasă lucrau doar 30%, pe câd în mod hibrid erau 47%.

Ce vreau să spun este că vremurile în care lucrul de acasă devenise rutina au cam apus, iar companiile acceptă tot mai greu astfel de excepții. Până și cele cu lucru în mod hibrid tind să crească numărul de zile la birou. O fi bine sau rău, asta voi decideți. Eu cred că e mai comod de acasă, mai sociabil de la birou, dar performanța ar trebui să nu fie afectată de nicio situație.