Sony plănuiește lansarea unui PlayStation portabil, succesor lui PS Vita, dotat cu procesor AMD pe 2 nm

Pe fondul succesului înregistrat de segmentul handheld în ultimii ani, Sony plănuiește de ceva timp lansarea unui nou PlayStation portabil, succesor lui PS Vita. Din câte susține @jukanlosreve (X), un leakster specializat în semiconductori, compania niponă alocă resurse considerabile pentru realizarea acestuia, având în plan inclusiv dezvoltarea unui SoC custom. Procesorul ar urma să fie conceput in-house, cu ajutorul AMD, iar de fabricație ar urma să se ocupe Samsung, utilizând procesul SF2P pe 2 nm.

Exclusive: On the Sony PlayStation Handheld

Sony is currently evaluating a new low-power gaming SoC project—internally referred to as “Jupiter.”

⁰The chip is expected to be developed by AMD and fabricated using Samsung Foundry’s SF2P node, with mass production targeted for…

