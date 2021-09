Spine – primul emulator de PlayStation 4 funcțional

PlayStation 4 a fost lansat acum aproape opt ani, însă dezvoltarea de soluții de jailbreaking și emulare a cam bătut pasul pe loc. Sony și-a făcut temele în ceea ce privește securitatea consolelor, iar cele câteva exploituri descoperite în ultimii ani au fost repede blocate prin actualizări software. Emulatoarele de PS4 pentru PC încep să-și facă apariția de abia acum, când consola a intrat în stadiul end of life, însă lucrurile avansează greu, mai ales că mare parte din aceste soluții software sunt susținute de comunitate și nu beneficiază de surse de finanțare motivante.

Spine este primul emulator are poate rula jocuri de PS4, însă cu multe incompatibilități și buguri. Emulatorul nu este open source și momentan poate fi rulat doar pe Linux. Deși majoritatea titlurilor sunt nejucabile, cu multe probleme de performanță și anomalii grafice, emulatorul a înregistrat progrese importante în ultimii doi ani. Din 1.000 de jocuri testate, 45% ajung acum la scena de intro și 35% trec de loading screen. Majoritatea titlurilor jucabile în momentul de față sunt indie-uri 2D, prin urmare nu vă așteptați să rulați prea curând Marvel’s Spider-Man sau The Last of US Part II pe PC. Persona 5, de exemplu, rulează, însă nu e nici pe departe jucabil.



Emulatorul poate fi descărcat de aici, însă veți avea nevoie de o consolă PS4 jailbreaked pentru a putea transfera firmware-ul și la jocurile.

Via XDA Developers