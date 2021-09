S-au lansat iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro si iPhone 13 Pro Max – preturile sunt foarte bune

Apple tocmai ce a lansat seria iPhone 13 care contine patru modele: 13 Mini, 13 normal, 13 Pro si 13 Pro Max. Preturile sunt foarte bune si telefoanele ofera specificatii si functii foarte bune. Au fost imbuntatite functii pe partea foto, avem baterii mai mari, ecrane OLED pe toate modelele si multe altele.

iPhone 13

Alaturi de modelul Mini, noul model are un ecran OLED de 6.1 inch cu rezolutie 2532 x 1170, o camera selfie de 12MP si este disponibil in versiuni de 128GB, 256GB si 512GB.

Are un nou procesor cu 6 nuclee Apple A15 Bionic, un GPU cu 4 nuclee si eu Neural Engine cu 16 nuclee.

Noul telefon aduce aduce un ecran cu 800nits luminozitate si 1200nits peak maxim atunci cand sunt redate fotografii sau clipuri.

Camera principala wide de 12MP are un senzor nou cu f/1.6 care absoarbe cu 47% mai multa lumina. Are o focala de 26mm, lentila cu 7 elemente si Focus Pixel 100%.

Camera ultra wide are tot 12MP si a primit un senzor nou cu f/2.4, 13mm distanta focala, lentila cu 5 elemente si o deschidere de 120 de grade.

Practic avem senzori mai mari care pot primi mai multa lumina si automat pozele sunt mai bune inclusiv pe timp de noapte. De asemenea sistemul OIS de pe 12 Pro este implementat si pe 13. Poate filma 4K la 60FPS

Bateria are 3095mAh cu incarcare rapida la 20W, prin MagSafe la 15W. Este IP68 si arata la fel ca iPhone 12 doar ca modulele foto sunt puse pe diagonala.

Ce este importanta de mentionat este functia Cinematic Mode care iti permite sa filmezi intr-un mod complet unic la nivel cinematografic. Daca in trecut versiune Pro erau pastrate pentru cea mai buna experienta foto si video, acum si modelul non Pro este capabil de filmari bune. Vedeti in video cum functioneaza:

iPhone 13 Mini este doar mai mic cu ecran OLED de 5.4 inch si baterie de 2406mAh. In rest este identic.

Preturile sunt urmatoarele:

iPhone 13 128GB – 899 euro

iPhone 13 256GB – 1019 euro

iPhone 13 512GB – 1249 euro

Pentru varianta Mini avem urmatoarele preturi:

iPhone 13 Mini 128GB – 799 euro

iPhone 13 Mini 256GB – 919 euro

iPhone 13 Mini 512GB – 1149 euro

iPhone 13 Pro si Pro Max – adevaratele bestii

Acestea sunt adevaratele bestii de la Apple. Aici avem tot ce poate oferi Apple in acest moment. In primul rand avem un notch mai mic. Am uitat sa spun ca si iPhone 13 simplu are un notch mai mic cu 20%.

Pe langa notch-ul mai mic primim si ecrane OLED la 120Hz. Este o rata de refresh care se adapteaza in functie de ceea ce lucrezi pe telefon. In momentul in care faci scroll prin meniu sare imediat la 120Hz. Cand imaginea este statica revine la 60Hz sau chiar mai putin. Rata de refresh scade pana la 10Hz cand imaginea este statica.

O alta noutate sunt camerele foto. iPhone 13 Pro aduce un telephoto de cu zoom 3x, 77mm distanta focala, f/2.8, OIS si lentila cu 6 elemente.

Camera ultra wide are 13mm distanta focala, f/1.8, Focus Pixel, lentila cu 6 elemente si un senzor mai rapid.

Camera principala wide are 26mm distanta focala, f/1.5, lentila cu 7 elemente, OIS si pixeli cu dimensiunea de 1.9 microni

Toate camerele au 12MP!

Primim inclusiv mod Macro, Night Mode in formatul Portrait, Cinematic Mode, suport pentru codecul ProRes si Night Mode pe toate camerele.

Ecranul este un OLED de 6.1 inch, procesor A15 Bionic si fata de versiunea non Pro avem si 1TB de stocare. Bateria are 3095mAh si ofera o autonomie cu 1.5 ore mai mare fata de 12 Pro.

Pentru versiunea 13 Pro Max nu sunt alte schimbari. Avem doar un ecran OLED mai mare de 6.7 inch si rezolutie 2778 x 1284 pixeli. Luminozitatea pe Pro-uri este de 1000nits si 1200nits peak maxim la continut HDR.

Bateria este de 4352mAh si ofera 2.5 ore in plus de autonomie fata de 12 Pro Max.

Seria Pro primeste un GPU cu 5 nuclee fata de un GPU cu 4 nuclee pe versiunea iPhone 13 non Pro, dar pastreaza acelasi Ceramic Shield intalnit pe toate modelele noi. Este rezistent la apa si continua sa aiba senzorul LiDAR.

Preturile

iPhone 13 Pro 128GB – 1000 de euro

iPhone 13 Pro 256GB – 1100 euro

iPhone 13 Pro 512GB – 1300 euro

iPhone 13 Pro 1TB – 1499 euro

Pentru versiunea Pro Max avem:

iPhone 13 Pro Max 128GB – 1100 euro

iPhone 13 Pro Max 256GB – 1200 euro

iPhone 13 Pro Max 512GB – 1400 euro

iPhone 13 Pro Max 1TB – 1599 euro

Precomenzile incep de vineri, 17 septembrie si vor fi disponibile din 24 septembrie.

Puteti vedea evenimentul pe scurt mai jos: