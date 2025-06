Star Trek: Strange New Worlds revine cu sezonul 3 pe SkyShowtime

Știți că scriem rar aici despre filme sau seriale, dar destul de des despre platformele de streaming. Dar, când sunt chestii de interes pentru noi – cum sunt seriile Star Trek pentru mine, facem excepții. 🙂

SkyShowtime a anunțat că sezonul trei al serialului Star Trek: Strange New Worlds va avea premiera pe 4 august și va fi disponibil în exclusivitate pe platforma de streaming. În plus, serialul a fost deja reînnoit pentru un al patrulea sezon, semn clar că popularitatea producției rămâne ridicată în rândul fanilor francizei.

În noul sezon, echipajul navei U.S.S. Enterprise, condus de căpitanul Pike, se confruntă cu consecințele dramatice ale întâlnirii cu specia Gorn, evenimente ce au încheiat sezonul anterior într-o notă tensionată. Dar provocările nu se opresc aici – apar noi forme de viață, noi civilizații (see what I did here?) și un inamic neașteptat, care va testa limitele curajului și devotamentului echipajului. Stilul vizual, ritmul și temele abordate transformă această reinterpretare modernă a universului Star Trek într-o experiență diferită de orice altă producție din franciză. Sezonul combină aventură, comedie, mister, romantism și momente de introspecție, rămânând fidel spiritului original, dar cu o abordare contemporană.

Serialul este produs de CBS Studios în colaborare cu Secret Hideout și Roddenberry Entertainment, iar distribuția reunește actori cunoscuți, printre care Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun și Martin Quinn. Pe lângă aceștia, sezonul trei va include apariții speciale semnate de Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano și Carol Kane, dar și un rol memorabil interpretat de Paul Wesley.

Showrunnerii sezonului sunt Akiva Goldsman și Henry Alonso Myers, iar printre producătorii executivi se numără nume consacrate precum Alex Kurtzman și Rod Roddenberry. Distribuția internațională este asigurată de Paramount Global Content Distribution.

Pentru cei interesați să urmărească serialul, SkyShowtime oferă mai multe opțiuni de abonament: 3,99 euro pe lună pentru varianta Standard cu reclame, 5,99 euro pentru Standard Plus și 8,99 euro pentru abonamentul Premium.