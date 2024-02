CEO-ul Stellantis spune ca masinile electrice chinezesti sunt un pericol pentru constructorii de renume

Asa cum am spus si eu AICI, producatorii din China vor pune presiune foarte mare pe producatorii de renume. Sunt masini mai ieftine, la fel de bune in unele cazuri, ofera garantie mare si chiar performanta. CEO-ul Stellantis spune ca acesti producatori sunt un real pericol pentru compania lui, dar chiar si pentru Tesla.

Masinile electrice sunt mai ieftine in China decat cele termice. Sunt mai ieftine de produs, iar China are acces la resurse pentru a produce si baterii, deci au un avantaj. Mai mult, ele incep sa fie exportate peste tot prin lume, iar Europa deja a adoptat cateva branduri chinezesti. In Norvegia gasim o gramada.

Un bun exemplu si de la noi este MG. Au intrat de curand in Romania si practic sunt masini produse de SAIC. MG nu mai are nici o legatura cu ce era odata, un brand britanic. China 100%.

Carlos Tavares, CEO Stellantis, a facut o comparatie si spune ca ascensiunea industriei auto din China este echivalenta cu venirea constructorilor japonezi in SUA in anii 70, urmata de cea a rivalilor sud coreeni din anii 2000.

Ofensiva chineză este, probabil, cel mai mare risc cu care se confruntă companii precum Tesla și noi înșine în acest moment”, a declarat Tavares. „Trebuie să depunem eforturi considerabile pentru a ne asigura că oferim consumatorilor oferte mai atractive decât cele ale competitorilor chinezi.

Cel mai notabil constructor auto chinez este BYD, finanțat de Berkshire Hathaway, condus de Warren Buffett. Recent, BYD a depășit Tesla în ceea ce privește vânzările globale de vehicule electrice.

BYD mentine costurile scazute datorita controlului asupra intregului lant de aprovizionare pentru bateriile vehiculelor electrice. 40% din cost este dat de baterie, iar ei au acces la absolut toate resursele necesare.

Cel putin in SUA, masinile chinezesti importate au o taxa de 25%, plus tariful standard de 2.5% pentru taxa de import. Totusi, chinezii ar putea apela la fabricile din Mexic si asa ar putea scapa de taxa de 25% din valoare. In Mexic sunt multe fabrici, inclusiv Renault produce acolo Dacia cu alta sigla.

Tavares a avertizat împotriva unei curse a prețurilor, subliniind pericolul de a reduce prețurile fără să se țină cont de costuri și de impactul asupra profitabilității. Deși nu a dat exemple specifice, a menționat că o astfel de strategie poate duce la prăbușirea profitului.

[sursa]