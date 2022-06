Știrea uitată a săptămânii trecute: Guvernul a lansat sistemul Ro-ALERT „Copil dispărut”

Știu, e ziua copiilor, sunt momente de petrecut cu cei mici, etc! Doar că săptămâna trecută am primit un comunicat pe mail, pe care, din lipsă de timp, nu am apucat să îl deschid.

Faptul că sistemul Ro-ALERT- Copil dispărut a fost operaționalizat este extrem de important. Cel puțin pentru mine, care sunt tatăl a doi copii, dar sunt convins că mai sunt și alții care apreciază asta. Este echivalentul AMBER din SUA și este parte integrantă din Programului Naţional al Guvernului „Din grijă pentru copii”.

Știrea integrală poate fi citită aici.