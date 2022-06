Samsung Galaxy A53 vs Samsung Galaxy S10+ analiza: junior vs senior

Samsung a lansat anul acesta o noua iteratie din cea mai bine vanduta gama a sa A5X. Pentru ca in urma cu ceva ani am facut un test similar flagship demodat versus mid-ranger actual, m-am gandit sa fac acelasi lucru si in cazul de fata in locul unui review standard dedicat lui A53.

Astfel, Galaxy A53 este noul telefon produs de Samsung dedicat maselor, iar Galaxy S10+ este flagship-ul lansat de acestia in 2019, telefonul meu personal cumparat in urma cu mai bine de 3 ani de la QuickMobile, fiind singurii care aveau la momentul respectiv varianta cu Snapdragon.

Specificatii tehnice

Dupa cum spuneam, Galaxy S10+ vine echipat cu un procesor Snapdragon 855 realizat pe o arhitectura de 7nm si foloseste un GPU Andreno 640. Este echipat cu 8GB LPDDR4X-4266 RAM si 128GB pentru stocare tip UFS2.1. Varianta de Europa a acestuia era echipata cu un Exynos 9820, realizat pe 8nm si cu urmatoarea configuratie de nuclee: 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55. Nu cred ca trebuie sa va explic de ce am ales Snapdragon, am acoperit subiectul aici.

Galaxy A53 vine echipat doar cu procesor Exynos, modelul 1280 realizat pe arhitectura aproape actuala de 5nm. Este un octa-core la randul sau, cu urmatoare configuratie de nuclee: 2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55. Ce voiam sa subliniez raportat la nuclee este ca la randul sau A53 foloseste nuclee A55 la o frecventa mai ridicata. GPU-ul este un Mali-G68. Varianta testata de mine are 6GB LPDDR4X RAM si 128GB memorie interna de tip UFS2.2.

Daca numerele astea nu va spun mare lucru nu-i nimic, mai jos aveti rezultatele testelor sintetice. Ca bonus, am adaugat si rezultatele in cazul Geekbench obtinute de Galaxy A52 si Galaxy A52s lansate anul trecut.

Teste Geekbench CPU.

TesteGeekbenchGPU.

Galaxy A52 si A52s Geekbench CPU.

Cea mai mare discrepanta este cu A52s, care obtine scor mult mai bun in geekbench comparativ cu A53.

Constructie

S10+ face parte din perioada in care sticla la telefoanele flagship era la moda. Ecranul este protejat cu Gorilla Glass 6, spatele cu varianta 5, iar rama este de aluminiu. La randul sau ecranul este usor curbat pe margini, fiind trendul perioadei respective. Am reusit sa nu-l sparg sau zgarii in ciuda faptului ca a cazut des. Husa mi-a fost de mare ajutor. Apropo de asta e certificat IP68, are jack de 3.5mm si slot cardSD pentru nostalgici.

Galaxy A53 vine cu un ecran drept, o constructie tot de tip sandwich, un ecran protejat cu Gorilla Glass 5, iar rama si spatele sunt realizate din plastic. Este certificat IP67 impotriva apei si a prafului, nu are nici jack de 3.5mm si nici slot cardSD. Este un telefon mainstream standard pentru 2022 la partea de constructie, cu o bulina alba pentru certificarea IP67.

S10+ ramane in continuare din punctul meu de vedere telefonul mai bine construit, aratos si mai dotat.

Sistem de operare

Aici vorbim de adevaratele marile dezavantaje ale unui flagship de 3 ani vechime. S10+ s-a lansat cu Android 9, iar in prezent ruleaza Android 12 cu OneUi 4.1 – cel mai recent Android si cu cea mai recenta interfata Samsung. Beneficiaza de acelasi pachet software prezent si pe S22 Ultra. Gama S10 a fost prima linie de flagship-uri Samsung care s-a bucurat de 3 ani de actualizari majore de OS. Un loc unde Samsung a promis si chiar a livrat. Desi nu va mai primi actualizari de OS, va mai primi 2 ani de patch-uri de securitate.

Galaxy A53 insa este juniorul la inceput de drum, lansat cu Android 12 si OneUi 4.1. La randul sau are suport pentru 3 ani de actualizari majore de OS, astfel va primi Android 13, 14 si 15 pana sa iasa la pensie.

Nu sunt diferente intre cele doua pe partea de software sau cel putin eu nu am gasit nimic notabil, dar categoric viitorul ii zambeste lui A53, daca partea de actualizari este importanta pentru voi.

Poze si video

S(eniorul)10+ foloseste un senzor traditional de 12MP cu dual-pixel PDAF si OIS. Pozele ultrawide sunt realizate cu un senzor de 16MP, iar cele telefoto cu unul de 12MP cu AF si OIS. In cazul selfie-urilor vorbim de doi senzori, unul de 10MP si unul de 8MP. Un experiment care nu a ajutat foarte mult.

A53 foloseste un senzor de 64MP cu tehnologia pixel binning. Accesta la randul sau are PDAF si OIS. Senzorul ultrawide este de 12MP, iar pentru telefoto este folosit tot cel de 64MP. Pentru selfie avem 32MP.

Haideti sa le vedem la treaba. Poza stanga va fi mereu realizata cu A53, in timp ce poza din dreapta ii va apartine lui S10+. Pozele nu au primit nici un fel de fine-tunning, nici nu am stat sa vad ce am fotografiat si sunt amestecate: standard, zoom 2x si ultrawide.

Pentru video rogu-va sa ma iertati ca nu am filmat in landscape, mi-am dat seama foarte tarziu si nu am mai avut rabdarea necesara sa reiau procesul. Ambele mostre sunt la capacitatile maxime ale telefoanelor.

Baterie, autonomie si incarcare

Capacitatea bateriei seniorului a fost de 4100mAh. Spun a fost pentru ca acum, dupa mai bine de 3 ani este 83% (3413mAh) conform AccuBattery. Am fost nevoit sa ii scad rezolutia ecranului de la 3040×1440 la 2280×1080 pentru a-mi pastra o autonomie decenta. Incarcarea se face la 15W si este lenta nu doar pentru 2022, nu a fost una exagerat de rapida nici in 2019. Are nevoie de cam 2 ore pentru un ciclu complet de incarcare.

Galaxy A53 vine cu un acumulator de 5000mAh si cu incarcare la 25W. Insa in pachet avem inclus doar cablul de date, incarcatorul va trebui achizitionat separat. Un ciclu complet de incarcare se realizeaza in cam 90 de minute, iar in jumatate de ora se incarca in jur de 40%. Pe partea autonomiei, folosit doar pe 4G, am ajuns la peste o zi jumatate cu el.

Ecran si sunet

Diferente notabile avem la partea de ecran. Seniorul are un ecran de 6.4inch de tip Dynamic AMOLED cu HDR10+ si o rezolutie maxima de 3040×1440 si o rata de reimprospatare de 60Hz. Juniorul vine cu un ecran Super AMOLED cu rezolutia 1080×2400, putin mai mare – de 6.5inch si rata de reimprospatare la 120Hz. Ambele suporta Always-on-Display.

Ecranul de pe S10+ inca se tine tare, iar eu i-am dezactivat foarte multe animatii din developer options pentru a-l face sa para mai rapid si chiar da impresia ca functioneaza la mai mult de 60Hz. E doar o iluzie oricum, ma repet sa nu se inteleaga contrariul. Ecranul lui A53 este superior, dar nu cu mult si in ciuda ratei de reimprospatare de 120Hz, nu ii ofera un avantaj superior comparativ cu ce am vazut prezent pe alte telefoane. Rata de reimprospatare suporta doua valori: 60Hz si 120Hz. Valoarea nu se modifica in functie de ce se petrece pe ecran, ci ramane blocata: ori 60 ori 120.

Concluzii

Diferenta de 3 ani dintre cele doua telefoane si clasele „sociale” diferite din care fac parte, alaturi de noi trenduri care au aparut au scos la suprafata mai multe schimbari intr-o perioada relativ scurta. Unele in beneficiul consumatorului, altele total impotriva lui. In 2019, 60Hz inca era standardul ca rata de reimprospatare pe majoritatea telefoanelor de tip flagship (OnePlus 8 era cel mai fancy cu 90Hz). In 2022, majoritatea telefoanelor incepand cu linia mid-range au 120Hz, iar unele entry-level au 90Hz. In 2019 multe flagship-uri inca nu au renuntat la porturile jack de 3.5mm si slot cardSD si aveau certificari IP6x pentru protectia de apa si praf, plus incarcator la pachet care sa le incarce la viteza maxima posibila. In 2022 jack-ul de 3.5mm, slot-ul cardSD au disparut aproape complet de pe flagship-uri . La fel si incarcatoarele de priza din pachet. Acelasi lucru s-a intamplat si pe piata de mid-rangere, dar nu intr-un procent la fel de agresiv. O aditie benefica pentru mid-rangere este introducerea certificatului de protectie IP6X de catre unii producatori cum este Samsung de fata, in timp ce altii precum Xiaomi nu au acest lucru nici pe flagship-uri.

Daca luam la bani marunti sigur divizam piata, producatorii si categoriile de telefoane si mai mult si scopul nu e sa caut nod in papura, ci sa evidentiez doar cum s-au schimbat lucrurile. La preturi nu are sens sa intram caci acolo lucrurile au avut o singura directie: scumpiri.

Revenind strict la Galaxy S10+ si A53, analiza arata ca A53 ofera performante similare cu un flagship lansat in urma cu 3 ani. La fel ca in cazul A51 vs. S8, reteta pare ca merge in continuare. Un mid-ranger actual ofera o experienta similara cu un flagship care se pregateste de pensie.

Ce nu-mi place mie la Galaxy A53, raportat la fratii sai mai mici A52 si A52s este procesorul ales. Chiar si din testele Geekbench se poate observa ca Exynos 1280 nu aduce aproape nimic in plus fata de A52 care foloseste Snapdragon 750G, respectiv A52s echipat cu Snapdragon 778G. In plus, nu cred ca sunt singurul care prefera un procesor Snapdragon si nu unul Exynos. Chiar mai mult, specificatiile in rest sunt neschimbate, asa ca daca va gandeati sa achizitionati un A53, eu va indrum mai degraba spre un A52s.

P.S. daca totusi vreti un review dedicat pentru A53 sau aveti alte intrebari legate de acesta, anuntati-ma in comentarii.

Galaxy A53 il gasiti la 1560RON, A52s la 1400RON, A52 la 1390RON, iar S10+ cu Snapdragon la 1850RON.

Review la A52 aici, la A52s aici si la S10+ aici.