Suedia interzice Huawei si ZTE din infrastructura 5G si cere eliminarea echipamentelor deja instalate

Suedia a decis sa elimine cele doua companii chinezesti din infrastructura retelei 5G. De asemenea, echipamentele deja instalate de ZTE si Huawei trebuie eliminate.

Marea Britanie a fost prima tara din Europa care a decis eliminarea Huawei, iar in lume si alte tari au decis acelasi lucru chiar si in Asia. Suedia adopta aceeasi strategie si interzice utilizarea echipamentelor ZTE si Huawei in infrastructura 5G.

Inclusiv cele 4 companii care participa la licitie sunt obligate sa nu foloseasca echipamente de la cele doua branduri mentionate. Acestia trebuie sa caute furnizori noi pentru echipamente, iar Nokia si Siemens sunt preferatii.