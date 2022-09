Suntem praf la digitalizare – romanii cred ca se pricep la calculatoare doar pentru ca stiu sa le inchida si sa le deschida

Suntem praf rau de la digitalizare! Rau de tot!┬á78% dintre rom├óni spun c─â de╚Ťin competen╚Ťe digitale pentru c─â ╚Ötiu cum s─â┬ádeschid─â calculatorul ╚Öi s─â verifice conexiunea la internet.

Pentru romani, digitalizarea este un fel de Satana. Multi nu vor sa auda de carduri, nu inteleg ce este ala un cip/procesor, habar nu au nici sa folosesc corect telefonul. Si asta o demonstreaza si studiul local condus de ICDL impreuna cu Cult Market Research.

Pentru marea majoritate a rom├ónilor competen╚Ťele digitale se rezum─â la c─âutarea de informa╚Ťii pe internet (72%), la editarea unui text (65%) sau la cunoa╚Öterea unor no╚Ťiuni de baz─â atunci c├ónd vine vorba de securitatea datelor (55%).

Numai eu ma enervez cand citesc asta? Vi se pare normal?

In plus, suntem pe ultimul loc in Europa la capitolul competente digitale de baza.

Eurostat, tara noastr─â se situeaz─â pe ultimul loc, ├«n Europa, la capitolul competen╚Ťe digitale de baz─â. ├Än practic─â, rom├ónii ├«nc─â nu cunosc ce presupune cu adev─ârat de╚Ťinerea unor cuno╚Ötin╚Ťe profunde ╚Öi complexe a competen╚Ťelor digitale, lucru care explic─â ╚Öi pozi╚Ťia ╚Ť─ârii noastre ├«n clasamentul european. Din contr─â, termenul de ÔÇťcompeten╚Ťe digitaleÔÇŁ este confundat cu ├«n╚Ťelegerea unor no╚Ťiuni de baz─â pe care ar trebui s─â le aib─â orice utilizator care de╚Ťine un dispozitiv cu acces la internet, spune Paul Acatrini, cercet─âtor Cult Market Research.

Exista totusi o speranta. 55% dintre romani intentioneaza sa faca un curs pentru dezvoltarea competentelor digitale.

Si nu ma mira de ce suntem atat de prosti. Imi aduc aminte cand eram in liceu si profesoara ne punea SA DESENAM PE CAIET CU PIXUL INTERFATA MICROSOFT WORD SI EXCEL!!!!!  Vorbim de anul cand s-a lansat Windows 8.

Asa ca nu ma mira ca suntem atat de inapoiati la acest capitol, cand nici macar in scoli nu se preda informatica asa cum trebuie. In plus, mai este si frica mostenita din familie, restrictiile impuse copiilor atunci cand vine vorba de tehnologie si lipsa dorintei de cunoastere.