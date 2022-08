Synology Surveillance Station: nu mai am nevoie de DVR sau NVR

Probabil cei interesati de subiect, stiti ca folosesc de ceva vreme un NAS de la Synology, si pe masura ce trece timpul gasesc noi intrebuintari, incercand sa-l fac sa-si „merite banii”. Mai nou, il folosesc impreuna cu camerele video de acasa.

Iar daca ati ratat articolele trecute, iata ce am mai scris in legatuar cu intrebuintarile acestui Synology DS920+:

Synology NAS pe post de NVR

Insa ultima intrebuintare gasita pentru Synology NAS-ul meu a fost data de instalarea camerelor de supraveghere.

Trebuie sa stiti ca (probabil) orice NAS de la ei poate lucra impreuna cu camere video IP. Insa acest lucru e posibil doar impreuna cu niste licente: cate una per camera utilizata. Din start, majoritatea NAS-urilor Synology ofera, gratuit, doua licente.

Cum eu am inceput cu o camera, mi-au fost de ajuns cele doua licente pentru inceput, insa ulterior am mai luat doua camere, si inca doua si am ajuns la cinci. Urmeaza sa mai iau doua sau trei asa ca aveam nevoie de mai multe licente.

Si daca ma intrebati de camere: am mers pe Reolink, am vrut neaparat sa fie IP si cu PoE – Power Over Ethernet. Am luat initial un RLC-410 din Romania, dupa care pentru ca n-am mai gasit nicaieri si am luat direct de pe site-ul lor restul de patru, care sunt RLC-510A si care, zic ei, au detectie de miscare. Nu stiu ce sa zic, ca si 410 are detectie. O fi mai buna la 510A, cine stie. In rest nu vad nicio diferenta intre ele.

In fine, sa revenim la licente. Va zic din start, mi se par cam scumpe licentele, pentru ca un pack de 4 licente costa cam 1000 lei si un pack de 8 licente cam 1700 lei. Insa pe de alta parte, daca te gandesti ca un NVR „peste medie” costa tot cam 1000 lei, nu e neaparat ATAT de scump. Dar nu sunt ieftine, aia e clar.

Avantajul e ca poti sa salvezi continutul de pe camere (filmari, poze, timelapse-uri, etc. ) direct pe unul din volumele de pe NAS. In plus, nu mai ai nevoie de alt HDD, alt consumator de curent, alt producator de caldura si ocupator de loc. 🙂

Ce stie sa faca Synology Surveillance Station

Pai in principiu, cam orice stie si un DVR/NVR plus, probabil, altele in plus. In primul rand, poti configura camerele sa salveze unde vrei tu pe NAS inregistrarile. Poti duplica configuratiile camerelor si le poti aplica peste noile camere instalate.

Poate face time lapse-uri care consuma mai putin spatiu si poti da tot felul de metode de acces utilizatorilor. E practic un sistem de operare in alt sistem de operare.

Are si tot felul de aplicatii client, Android si iOS pentru mobil, si Windows, Linux si Mac pentru desktop. Aplicatia de destkop e mai mult un web browser dar isi face treaba.

Si pentru ca are aplicatii de mobil, stie sa trimita si notificari la detectia miscarii. Apropo de asta, poti seta nivelul de sensibilitate pentru detectia miscarii si poti seta tot felul de programe orare pentru inregistrari. Si mai mult, poti alege daca detectia miscarii sa se faca pe camera sau in Surveillance Station.

In rest, poti sa vezi inregistrarile pe timeline (ca la orice DVR), poti sa salvezi cadre sau filmari pe dispozitivul. Tot tacamul. Dar pentru toate detaliile astea chiar va recomand sa mergeti pe site-ul Synology sa vedeti ce poate face pe partea de Surveillance. Aveti acolo chiar si un live demo.

Recomand? Ce vreau sa mai fac pe viitor

Clar, recomand cu varf si indesat ideea asta de a avea camera IP cu PoE (daca se poate) conectate direct la un NAS.

In viitor as vrea sa pun si Home Assistant pe acest NAS, insa din ce am citit pana acum sunt ceva probleme cu instalarea de Addon-uri. Vedem. Daca aveti experienta cu asa ceva, lasati-va parerile in sectiunea de comentarii.