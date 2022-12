Cel mai bun upgrade cu 280 lei

A fost sa-mi iau 16 GB memorie RAM pentru NAS-ul din dotare, despre care v-am mai povestit in nenumarate randuri.

Iar in caz ca nu ati citit articolele acelea, dar sunteti totusi interesati, le las mai jos. Insa e vorba despre un Synology DS920+, pe care-l folosesc de la backup la server Plex sau ca NVR pentru camerele video.

Ei bine acum i-am mai dat ceva de lucru, motiv pentru care aveam nevoie de mai multa memorie RAM: mi-am instalat Home Assistant.

Planul meu e sa integrez absolut toate dispozitivele smart din casa intr-un singur loc, iar acest lucru se cam poate face cu Home Assistant (sau OpenHab, de exemplu) relativ simplu. Ca dovada ca deja, la momentul scrierii articolului, integrasem aproape tot ce am in HA, mai putin aparatele de aer conditionat de la Tesla.

In fine, sa revenim la subiect. Pentru a rula Home Assistant in forma lui cea mai potenta nu aveam decat o varianta: virtualizare. Motiv pentru care cei 4 GB de RAM erau clar insuficienti, avand in vedere ca doar HA cere 2 GB. Initial am facut o masina virtuala si cand am pornit-o am blocat absolut tot.

Asa ca m-am pus putin pe studiat, pentru ca Synology spune ca DS920+ suporta doar 8 GB RAM in total. Adica ii mai poti pune inca o placuta de 4 GB RAM, pe langa cei 4 GB existenti. Insa dupa putin sapat pe internet se pare ca nu e asa, pentru ca multi au reusit sa gaseasca o placuta de 16 GB RAM compatibila, pentru un total de 20 GB RAM.

Si asta am facut si eu. Initial am comandat ceva de la ADATA care n-a fost compatibil, si pentru ca am Genius la eMAG nu m-am stresat, in juma de ora era dusa inapoi la easyBox, aveam banii pe card si am comandat altceva, de la Kingston. Mai precis ASTA la 279 lei, daca sunteti interesati.

Merge perfect, a pornit din prima – cu ADATA se bloca la boot, desi unii zic ca dupa adaugarea de memorie bootarea poate sa dureze si cateva ore – nu e cazul, cu Kingston a mers instant.

Iar acum am 20 GB memorie dispobila sa-mi extind functiile NAS-ului. Si da, parca orice merge mai repede, inclusiv streamingul de Plex, chiar daca nici inainte nu aveam nici 50% ocupat.

Cam atat. Daca aveti un NAS merita sa-i faceti RAM upgrade ca nu va costa prea mult.

Posibil pe viitor sa revin si cu un articol despre Home Assistant, daca e cineva interesat.

Pana atunci, iata la ce folosesc eu NAS-ul: