Taiwan plătește 500 miliarde dolari pentru a evita taxele americane

Taiwanul a cedat presiunilor comerciale și a anunțat un plan masiv de investiții în Statele Unite, în valoare totală de 500 de miliarde de dolari, pentru a evita taxele vamale punitive impuse de administrația Trump.

Conform noului acord, companiile taiwaneze, în frunte cu gigantul TSMC, vor investi direct 250 de miliarde de dolari în fabrici de cipuri, energie și inteligență artificială pe teritoriul american.

​

Pe lângă investițiile private, guvernul de la Taipei va oferi garanții de credit în valoare de alte 250 de miliarde de dolari pentru a susține extinderea lanțului de aprovizionare în SUA. În schimbul acestui efort financiar colosal, Statele Unite au acceptat să reducă taxele vamale pentru produsele taiwaneze de la 20% la 15%, aliniind Taiwanul la condițiile oferite Japoniei și Coreei de Sud. Acordul prevede și scutiri temporare de taxe pentru importurile necesare construirii noilor fabrici.​

Howard Lutnick, Secretarul Comerțului din SUA, a fost foarte direct în negocieri, afirmând clar că alternativa la aceste investiții ar fi fost taxe vamale de 100% pentru produsele taiwaneze care nu sunt fabricate în America. Practic, Taiwanul a fost pus în fața unei alegeri imposibile și a ales să plătească pentru a-și menține accesul la cea mai mare piață din lume.​

În opinia mea, acest acord seamănă mai mult cu o taxă de protecție geopolitică decât cu o strategie de business naturală. Taiwanul își cumpără practic securitatea și bunăvoința Washingtonului folosind „scutul de siliciu” – industria sa de cipuri – ca monedă de schimb, chiar dacă acest lucru înseamnă să mute o parte critică a producției și a locurilor de muncă în afara țării. Este o mutare riscantă pe termen lung, care ar putea dilua exact avantajul strategic care face insula indispensabilă în fața Chinei.

Investițiile vizează extinderea semnificativă a capacității de producție, TSMC urmând să construiască noi facilități în Arizona, pe lângă cele deja planificate. Rămâne de văzut dacă forța de muncă și infrastructura din SUA vor putea susține ritmul și calitatea cu care producătorii taiwanezi sunt obișnuiți acasă.​

Sursa