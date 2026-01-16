AWS lansează un cloud suveran european

Amazon Web Services (AWS) a lansat oficial o nouă infrastructură cloud complet independentă, denumită „AWS European Sovereign Cloud”, construită special pentru a răspunde cerințelor stricte de suveranitate digitală din Uniunea Europeană.

Această nouă funcțiune, care are prima locație în Brandenburg, Germania, diferă fundamental de zonele AWS obișnuite deoarece este operată și controlată exclusiv de entități din UE și de personal rezident în Uniune. Structura este separată fizic și logic de restul rețelei globale AWS, asigurând că datele clienților, inclusiv metadatele create de aceștia, nu părăsesc niciodată spațiul european fără acordul lor explicit.

Conceptul de „sovereign cloud” (cloud suveran) se adresează în primul rând instituțiilor publice și companiilor din industrii puternic reglementate, precum sănătatea, finanțele sau securitatea națională, care au nevoie de garanții absolute că datele lor nu pot fi accesate de autorități din afara UE, cum ar fi cele din Statele Unite prin intermediul CLOUD Act. Pentru a asigura acest lucru, Amazon a creat o structură juridică separată, cu o companie mamă și sucursale în Germania, conduse de cetățeni europeni, eliminând astfel orice dependență operațională față de infrastructura non-europeană.​

Această mișcare vine într-un context în care giganții tehnologici se întrec pentru a câștiga încrederea autorităților europene. Microsoft și Google au abordări similare, dar adesea se bazează pe parteneriate cu firme locale (cum ar fi T-Systems sau Orange) pentru a oferi servicii „suverane”, în timp ce modelul AWS propune o soluție „suverană prin design” deținută direct, dar izolată operațional. Diferența este subtilă, dar critică pentru clienții care vor să evite complicațiile legale ale transferurilor de date transatlantice, mai ales sub presiunea reglementărilor GDPR și NIS2.​

În opinia mea, această lansare este o recunoaștere tacită a faptului că încrederea a devenit o monedă de schimb la fel de valoroasă ca tehnologia în sine. Faptul că Amazon este dispusă să investească miliarde de euro într-o infrastructură paralelă arată cât de serioasă este frica Europei de spionaj industrial sau guvernamental extern. Practic, suveranitatea datelor a trecut de la un subiect de nișă la o cerință comercială esențială fără de care companiile americane riscă să piardă piața europeană de stat.

Investiția anunțată se ridică la 7,8 miliarde de euro până în 2040, o sumă care confirmă angajamentul pe termen lung al companiei față de acest model segregat. Rămâne de văzut dacă această „bula” europeană va reuși să ofere aceeași viteză de inovare ca restul cloud-ului global, sau dacă securitatea sporită va veni cu un cost de agilitate pentru companiile locale.​

