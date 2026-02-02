Teams schimbă felul în care îți vezi colegii

Bine, nu felul în care îi vezi ca și colegi ci doar felul în care îți apar ei pe display-ul calculatorului de lucru. 🙂

Microsoft a anunțat că pregătește câteva modificări interesante în Teams, menite să facă lucrul în echipă mai clar și mai eficient. În primul rând, aplicația va afișa People Skills direct pe cardul de profil al fiecărui coleg, astfel încât poți vedea dintr-o privire ce competențe are fiecare. Practic, nu mai trebuie să întrebi în privat pe cineva dacă „se pricepe la X” – profilul va spune asta (dacă e completat, evident). Funcția este gândită pentru a îți ușura munca atunci când formezi echipe, cauți un specialist sau vrei să înțelegi distribuția competențelor dintr-un departament.

O altă noutate este posibilitatea de a tipări evenimente din calendarul Teams, inclusiv cu opțiunea de a ascunde sau afișa lista de participanți, o opțiune utilă mai ales în contexte formale sau administrative. Această funcție apare inițial doar în versiunea web.

Aceste două actualizări apar în Microsoft 365 Roadmap și sunt planificate pentru următoarele luni, ceea ce arată că Microsoft încearcă să facă Teams nu doar mai rapid, ci și mai orientat spre organizare și colaborare.

Cred că Microsoft încearcă să transforme Teams într-un fel de „hub al identității profesionale”, în care nu doar comunici, ci și vezi clar cine poate ce, cine îți lipsește într-un proiect sau cui poți cere ajutor.

În același timp, mi se pare amuzant că, deși toată lumea se plânge de performanța Teams, Microsoft continuă să adauge funcții în loc să rezolve definitiv problemele de viteză – poate că aceste îmbunătățiri vor conta, dar doar dacă aplicația devine cu adevărat mai fluidă. Cu toate astea, transparența competențelor este un pas bun pentru orice echipă și, folosită corect, poate chiar îmbunătăți colaborarea.

