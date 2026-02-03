Sondajul de marți: Ce furnizor de televiziune aveti? (2026)

Continuăm seria de sondaje despre furnizorii noștri cu episodul despre cablu TV. 🙂

Am rulat sondajul în 2024 și 2025, deci acum am putea centraliza mai bine datele.

Personal, am trecut la Orange din vara aceasta, dar mă aștept ca tot DIGI să fie pe primul loc și aici, și în acest an. 🙂

Apropo, țineți cont de sfatul lui Darius și cereți ÎNTOTDEAUNA o reofertare pentru prelungirea abonamentelor, chiar și la cele de TV! În plus, citiți și comunicatele ANCOM preluate de noi aici și aici.