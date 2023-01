Tenda 5G03 – router cu SIM 5G si functie mesh

Unul dintre cele mai interesante produse Tenda pe care am reusit sa pun mana in ultima perioada este acest router. Este un model cu SIM 5G care iti poate oferi internet prin Wi-Fi avand nevoie doar de o cartela.

Genul acesta de routere sunt foarte utile acolo unde operatorii de internet nu ajung. Cum am patit eu de curand la Pensiunea Dacica, unde internetul nu functiona deloc, fiind prin satelit. Pensiunea era full, afara nu era o vreme prea buna si automat internetul era foarte prost. Un astfel de router cred ca le-ar rezolva problema celor de la cazare, avand si posibilitatea de Mesh, deci se pot conecta si alte routere la el pentru a acoperi o zona mai mare.

Tot ce ai nevoie este de o cartela SIM, iar 5G-ul din denumire nu inseamna ca esti limitat doar la 5G, ci doar iti spune ca poti folosi si tehnologia 5G acolo unde exista. Si asta e tare, ca multe routere de acest gen sunt 4G.

E bine ca il poti folosi si pe cablu, avand un port LAN si un port combo LAN/WAN. Pentru functia Mesh are un buton dedicat. Il apasati si puteti conecta wireless alte routere Tenda compatibile. Astfel, puteti extinda zona de Wi-Fi pana la 960 metri patrati.

Tenda 5G03 foloseste un procesor puternic pe 7nm, iar vitezele promise sunt de pana la 4.67Gbps download. Combinat, ca sa ne intelegem. Pe upload promite pana la 1.25Gbps si o latenta de doar 10ms.

Realist vorbind, totul tine de operatorul cartelei si de semnal. Si cat de bun este 5G-ul din zona respectiva. Vitezele astea sunt teoretice si clar pot fi atinse doar in scenarii perfecte.

Pe partea de Wi-Fi ofera generatia 6  AX1800 cu MU-MIMO, suporta 128 de dispoztivie conectate simultan si dispune in total de 8 antene 5G/4G, 2 antene Wi-Fi si 2 antene TS-9. Toate integrate.

Foloseste cartele de tip nano-SIM si chiar suporta eSIM. Pot functioa si in paralel, sa ai dual-SIM. Tare functia asta. Lista de specificatii tehnice o gasiti AICI.

Legat de teste, eu in casa am semnal 3G, iar 5G prind doar daca ies pe strada. Vitezele tin doar de operator si de semnal, nu are nici o vina router-ul Tenda daca ai viteze mici. Nu este vina lui, este vina operatorului. Oricum, si pe 4G este suficient daca il folositi. Vitezele pot ajunge pana sus de tot la 800Mbps in Bucuresti, daca ai 5G bun. Cat ai pe telefon atat ai si pe router, e simplu.

Acest router o sa fie disponibil in Romania de anul viitor la un pret inca necunoscut.