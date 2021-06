Tenda Beli SS3 – intrerupator inteligent

Cunoscuti pentru routere si adaptoare Wi-Fi, Tenda stie sa produca si alte dispozitive interesante. Din pacate nu au focus foarte mare pe aceste produse si uneori sunt greu de gasit in Romania. Cum este si acest intrerupator inteligent. Face parte din categoria Beli si se numeste simplu SS3. Este un intrerupator modern cu functii smart ce poate fi controlat de la distanta cu ajutorul unei aplicatii pe telefon.

Cate poti sa spui despre un intrerupator? Il montezi in perete, descarci aplicatia BeLi, iti faci un cont si gata. Ai instructiuni in pachet pentru montaj, iar aplicatia BeLi este simpla.

Nu va imaginati ca face foarte multe. Puteti comanda manual intrerupatorul prin asistenti vocali precum Alexa sau Google, puteti sa-l programati sa aprinda sau sa inchida lumina pe baza unui program sau puteti sa-l controlati de la distanta.

Atat. Are trei functii simple, banale, dar foarte utile pentru cineva care ar vrea sa-si faca o casa inteligenta dar fara sa se complice prea tare.

Mie imi place cum arata si se simte de calitate. Este solid, bine facut si are un feeling foarte misto la actionare. Ma deranjeaza ca scrie Tenda fix pe mijloc…puteau sa faca mai elegant scrisul ala.

In rest este un intrerupator banal. Face fix ce am spus mai sus si nu cred ca are un pret mai mare de 100 lei, dar nu-l gasesc nicaieri pe internet in acest moment.