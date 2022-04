Termene uriase de asteptare pentru masinile noi – se asteapta chiar si 1 an

Daca vreti sa va cumparati o masina noua trebuie sa aveti extrem de multa rabdare. Termenele de livrare sunt uriase si ajung la 1 an.

Daca sunteti in cazul asta vreau sa ne spuneti in sectiunea de comentarii. Eu am fost un caz noroco ca astept doar 8 luni dupa Mazda 3. Am dat comanda in noiembrie 2021. Dar cei care aleg acum sa-si cumpere o masina asteapta si 1 an.

Am tot auzit discutii de la diversi proprietari de Skoda cum ca asteapta 1 an pentru anumite modele. N-am crezut initial pana nu mi-au aratat actele.

La fel se intampla acum si cu Mazda. Termenul de livrare in cazul de fata este de 1 an! Plus ca masina s-a scumpit cu aproape 500 de euro in doar cateva luni pentru fix aceeasi configuratie.

Nu stiu la alte branduri cum sta treaba, dar la Skoda si Mazda stiu sigur ca termenele de livrare ajung si la 1 an. Sunt curios daca voi mai stiti astfel de cazuri.

Acest fenomen se intampla din cauza crizei globale de componente. Iar daca pana acum discutam doar despre semiconductori, razboiul din Ucraina va produce intarzieri si pentru alte componente vitale.

De asemenea, am auzit informatii cum unele masini se vor livra mai repede daca sunt echipate mai slab. Sunt problemele cu anumite stocuri, de exemplu farurile laser pentru anumite masini nu se mai produc, iar atunci termenele de livrare sunt foarte mari, dar daca alegi niste faruri normale s-ar putea sa primesti masina mai repede.