Tesla a devenit mai valoroasa decat Toyota

Toyota a fost ani la rand cea mai valoroasa companie auto si impartea podiumul cu nemtii de la Volkswagen. Tesla a reusit zilele trecute sa devina cea mai valoroasa companie auto depasind Toyota.

Tesla a inregistrat o capitalizare de 207.2 miliarde de dolari, iar Toyota a scazut la 201.9 miliarde de dolari. Daca nemtii sunt pe o linie orizontala, Tesla este in crestere iar Toyota este intr-o usoara scadere.

Nu stiu ce parere aveti voi, insa mie mi se pare fascinant cum Tesla, un brand nou pe piata auto, a reusit intr-un timp atat de scurt sa ajunga in top. Discutam despre un brand care nu ofera neaparat o calitate ridicata a asamblarii si a finisajelor.

Produc in California aproximativ 100.000 de masini intr-un trimestru in comparatie cu Toyota sau Volkswagen care pot produce milioane de autoturisme in acelasi timp. Tesla nu a inventat masina electrica, insa a stiut sa profite de ea si sa o transfome intr-o masina cool. Toyota are Priusul din 1997 si nu s-a bucurat de succesul pe care il inregistreaza Tesla si nu este un model vazut la fel de „misto”.