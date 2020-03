Testam Motorola One Zoom

A trecut ceva vreme de cand nu am mai avut un telefon in teste. Ieri mi-a ajuns, de la Orange Romania un nou terminal Motorola – One Zoom. Nu am prea apucat sa il butonez prea mult, insa am cateva idei pe care le pot impartasi cu voi pana acum,

In primul rand are o culoare superba – Cosmo Purple. Am o colega la birou, care daca nu ar fi mare fan iOS, cred ca ar fi interesata de telefonul asta si datorita culorii. 🙂

Bineinteles, si camera este foarte performanta (da, Cosmina, face poze bune de pus pe Instagram) iar asta este un mare plus, daca vrei sa vinzi cat mai multe telefoane, mai ales celor tineri, si mai ales daca te numesti Motorola si vrei sa revii in top!

Daca ati urmarit atent strategia Motorola, ati observat ca au acceptat situatia si prefera sa nu mai lanseze flagship-uri, dar nici telefoane entry-level. In schimb, in partea de midrange sunt extrem de bine pozitionati cu gamele G si One. Primul este dedicat vanzarilor in masa si sunt, mai degraba telefoane cu design banal si dotari generice. Cea de-a doua, insa vine cu partea de inovatie. Spre exemplu, acet model este primul cu patru camere de la producatorul care a fost o data si in curtea Google.

Pana acum ma declar multumit de el – are ecran calibrat corect, camerele mai mult decat ok, bateria de 4000 mAh m-a tinut cu peste 5 ore de SOT iar senzorul de deblocare al ecranului este sonic! Daca ar trebui sa aleg acum un telefon pentru copii, as merge pe mana acestuia linistit!

Din cate vad, nu se mai regaseste in oferta Orange, dar pe Altex il aveti listat la 1499.90 RON.

Ca de obicei, astept intrebarile voastre in rubrica de comentarii.