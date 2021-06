Am testat imprimanta multifunctionala Brother MFC T920DW – o solutie accesibila si economica pentru acasa

Imprimantele sunt cele mai plictisitoare produse tech pe care le cunosc. Sincer, habar nu am sa folosesc corect o imprimanta, iar job-ul acesta ii revine tot timpul prietenei mele. Cand am ceva de printat folosesc imprimanta de la birou sau o rog pe prietena mea. Totusi, de dragul serviciului, am testat personal o imprimanta multifunctionala de la Brother.

Imprimanta multifunctionala testata de mine este Brother MFC T920DW, un model 4 in 1 cu jet de cerneala. Este o solutie accesibila si economica. Nu costa nici foarte mult, iar costurile sunt foarte mici.

Tin minte si acum cand mi-am cumparat prima multifunctionala HP dintr-un Carrefour. A fost 199 lei. Luna de luna ma duceam sa-mi cumpar cartuse in valoare de 40 lei. Nu era deloc ok…

O imprimanta este foarte utila daca obisnuiesti sa printezi des. In ultima vreme gasesti la fiecare colt de bloc un magazin care are si imprimanta si pentru o suma modica iti printeaza ce vrei.

Dar daca ai un copil care are nevoie saptamanal sa printeze diverite documente pentru scoala s-ar putea ca imprimanta pe care ti-o prezint astazi sa fie o solutie mai mult decat decenta.

Iar faptul ca eu nu ma pricep deloc la imprimante este bine in acest caz. Asa am putut realiza cat este de intuitiva, iar daca eu m-am descurcat sunt sigur ca si voi puteti.

Asadar, ce ofera MFC T920DW? In primul rand ofera un pret bun. Costa 1500 lei +/- cativa lei in functie de magazin. Este un pret foarte bun pentru o multifunctionala 4 in 1 cu jet de cerneala.

Fiind cu jet de cerneala si cu rezervoare de cerneala, umplerea respectivelor rezervoare este simpla si economica. Cu un „plin” de cerneala poti printa pana la 15.000 de pagini! Este o solutie economica, rapida si mai calitativa.

Cerneală pentru până la 15000 de pagini alb-negru în cutia echipamentului*

Conectivitate prin cablu și wireless

Până la 16.5ipm color / 17ipm mono

Alimentator automat de documente cu o capacitate de 20 de coli

Imprimare duplex automată

Ecran LCD de 4,5 cm

Inca din cutie vine echipata cu flacoane de cerneala. Fiecare flacon promite pana la 5000 de pagini. Avand la dispozitie cerneala inca din cutie este un alt bonus, poti folosi imprimanta imediat.

Unde mai pui faptul ca poate functiona si wireless. Ofera in continuare un port de internet, dar avand Wi-Fi peste tot in 2021 este imposibil sa nu te conectezi la o retea Wi-Fi. Si astfel o poti folosi direct din telefon.

Am descarcat aplicatia Brother si am printat direct din telefon. Este simplu, mai simplu decat credeam 🙂 Poti printa inclusiv fotografii pe hartie speciala foto. Am niste poze superbe realizat din concedii si n-ar strica sa-mi fac un album fizic. Si chiar o sa fac asta.

Dimensiunile sunt mici, o poti pune pe birou fara probleme. Nu ocupa mult spatiu si iti ofera tot ce ai nevoie. Are rezervor de hartie, un meniu intuitiv, poti vedea cata cerneala mai ai in rezervoare oricand doresti si poate printa inclusiv fata-spate! Asta-i buna!

Un flacon de cerneala neagra costa 40 de lei si tipareste pana la 7500 de pagini conform datelor oficiale. Celelalte flacoane sunt mai ieftine cu 10 lei.

Rezultatul este unul placut. Pana la urma nu poti sa gresesti cu asta. Calitatea printului este foarte buna indiferent ca este color sau alb-negru. Iar daca folosesti hartia corecta cu siguranta rezultatul va fi si mai bun in cazul fotografiilor.

Am gasit imprimanta la eMAG la pretul de 1273 lei.