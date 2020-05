Ce s-a intamplat cu HMD Global-Nokia?

Cristi v-a prezentat recent niste cifre care nu arata deloc bine, oare de ce au ajuns a doua oara in situatia asta?

Am avut o colaborare stransa cu Golin Harris – cei responsabili de PR pentru Nokia in Romania si astfel am avut ocazia sa va prezentam in review-uri foarte multe telefoane din gama. Ne-am bucurat cand am auzit ca revin pe piata in 2016, mai ales sub programul Android One si totusi ce s-a intamplat?

Ca de obicei, voi prezenta cateva argumente personale, iar daca mai aveti ceva de adaugat/nu sunteti de acord, aveti sectiunea comentarii. Nu voi despica firul in 4 si ma voi referi doar la greselile majore.

Ce au facut bine?

Alegerea sistemului de operare Android. L-au dus chiar si mai departe si au intrat in programul Android One chiar si cu asa zisele flagship-uri. A fost o miscare foarte buna cel putin in teorie (care in practica a avut cateva probleme, dar le discutam mai jos). Practic lumea se astepta la un concurent pentru Pixel al lui Google, care este singurul flagship Android cu OS-ul curat. Android One promitea actualizari rapide si sistem de operare curat – vanilla Android cum se spune. Nokia 8.1, Nokia 8 Sirocco, Nokia 8, Nokia 9 Pureview, Nokia 1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 stiu cu siguranta ca au primit Android 10. Programul a dat roade, chiar daca nu cu o rata de succes de 100%.

Constructie premium si pe telefoanele din segmentul mijlociu: Nokia 6.1 era realizat din aluminiu, Nokia 7 Plus, etc. Samsung in 2020 foloseste plastic in Galaxy A51 iar acest lucru se simte.

Ce n-au facut bine?

Din pacate, am terminat lista lucrurilor bune si am ajuns la partea mai putin placuta.

Primul minus a fost lipsa pretului competitiv la lansare. Majoritatea modelelor n-au avut un pret competitiv si abia la 2-3 luni dupa lansare se gaseau la preturi bune. Pentru cineva care nu era foarte interesat de interfata de pe telefon, Xiaomi devenea o varianta mai buna.

Daca va aduceti aminte de vechile Nokia, Nokia N95 printre altele era cel cu sistem foto realizat cu optica mediatizata Carl Zeiss. S-a pastrat acest trend in continuare, dar cu rezultate deloc spectaculoase. Nokia 9 Pureview avea 5 senzori foto de 12MP, care intr-adevar scotea niste poze bune, dar pana sa ajungi acolo software-ul neterminat iti dadea batai de cap. Nokia 8 Sirocco a avut potential sa fie o alternativa buna pentru Pixel 3 XL dar camera foto nu era demna de un flagship, iar pretul nu era deloc atractiv.

In continuare voi ramane in liga flagship-urilor, iar Nokia 8 Sirocco si Nokia 9 Pureview au fost ultimele 2 flagship-uri lansate. Ambele au pornit cu acelasi handicap. Pe langa camerele foto, acestea foloseau procesoare de varf din generatia anterioara, iar din nou preturile ramasesera de flagship dotat cu el mai nou procesor. Oricum lumea se plangea de Pixel ca erau prea scumpe dorind sa fie varianta iPhone a Androidului, punand mai mult accent pe experienta software. Daca eliminam si o camera foto buna din discutie si procesor de top al generatiei respective cu ce mai ramai? Doar cu pretul mare.

O alta problema despre care v-am mai vorbit aici si nu vreau sa ma repet este denumirea confuza a telefoanelor care poate pacali cativa clienti.

Ultimul aspect, o campanie de marketing foarte slaba. In ziua de astazi minciunile se vand – vezi Gal Gadot cu tweet-uri de pe iPhone in care spune cat de grozav e Huawei sau cum poti fotografia luna cu P30 Pro. Cel mai trist e ca tot exista oameni care le iau apararea. Revenind la subiect, Nokia nu a facut nici reclama mincinoasa, nici reclama sanatoasa, nu a facut deloc. Pe cand sa intre si ei in trend, pare ca e putin cam tarziu. Nokia a devenit partener oficial al lui James Bond in cel mai recent film – No time to die. Problema e ca data lansarii a fost mutata datorita Covid-19 si nici aspectul asta nu-i prea ajuta. Telefonul folosit in film, Nokia 8.3 5G va fi lansat in iulie, iar filmul a fost mutat pentru noiembrie.

Ultimul lucru pe care vreau sa-l mentionez la bile negre este Nokia 1 Plus. Este un telefon entry-level pe care chiar am incercat sa-l folosesc in activitati elementare, gen dat telefon, SMS, whatsapp si ascultat o melodie de pe YouTube si am reusit cu dificultati. E un telefon care nu trebuia sa existe deloc, e la limita penibilului.

La ora actuala am un prieten care foloseste un Nokia 7 Plus si o ruda care foloseste un Nokia 2.2 si sunt momentan multumite de ele. Voi ce telefoane Nokia cu Android One ati folosit si ce reclamatii/ lauda aveti la adresa lor?

