Tichia de mărgăritar a ANAF: divizia de criptomonede

Agenția Națională de Administrare Fiscală a decis, în sfârșit, că nu mai poate ignora lumea criptomonedelor și își face o divizie specială pentru ele.

Da, ai citit bine – Fiscul, instituția care încă iubește dosarele cu șină, vrea acum să se bage în blockchain. Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat că reorganizarea instituției include și această nouă structură, menită să urmărească tranzacțiile ascunse în cripto și să depisteze fraudele și spălarea de bani.

Nica a recunoscut sincer că instituția „nu este atât de bine pregătită cum și-ar dori” pe partea de cripto – ceea ce, sincer, nu surprinde pe nimeni. Totuși, Fiscul promite că în următorul an sau doi va începe să verifice retroactiv tranzacțiile pe care contribuabilii le-au ascuns în portofele digitale, pentru că, nu-i așa, nimic nu scapă ochiului vigilent al statului… chiar dacă ochiul abia învață să folosească un portofel digital.

Piața criptomonedelor a crescut enorm în ultimii ani, iar autoritățile fiscale din toată lumea încearcă să țină pasul. România, ca de obicei, vine puțin mai târziu la petrecere, dar măcar vine. Alte țări au deja echipe specializate, instrumente de analiză și colaborări internaționale. La noi, deocamdată, suntem la nivelul „știm că există și vrem să ne prindem cum funcționează”.

E reconfortant să vezi că ANAF intră în lumea cripto, chiar dacă pare că o face cu aceeași energie cu care unchiul tău încearcă să înțeleagă cum se instalează o aplicație pe telefon. Totuși, e un pas înainte. Dacă instituția chiar investește în oameni pregătiți și tehnologie, poate reușește să prindă din urmă contribuabilii care au crezut că „în cripto nu te găsește nimeni”.

Dar, realist vorbind, până nu vedem Fiscul folosind efectiv instrumente moderne și nu doar anunțuri optimiste, rămâne doar o promisiune. Una care ne amuză, ce-i drept, dar tot promisiune.

