ANCOM a publicat topul reclamațiilor pe 2025. Iată cine sunt campionii nemulțumirilor

Raportul ANCOM pentru anul 2025 arată o creștere semnificativă a numărului total de reclamații, cu peste 5.600 de sesizări privind serviciile de comunicații electronice, poștale și digitale.

Cele mai multe dintre acestea (71%) au vizat serviciile telecom, iar 19% serviciile poștale. În plus, aproape 400 de plângeri au vizat serviciile digitale și conținutul ilegal online.

Conform datelor ANCOM, podiumul nemulțumirilor din domeniul operatorilor telecon arată astfel:

Vodafone – 40% (din totalul reclamațiilor pe comunicații electronice)

Orange – 25%

DIGI – 0%

Telekom Mobile – 7%

Reclamațiile au vizat în principal portabilitatea numerelor (42%), urmată de probleme cu contracte, facturare, acoperire și dificultăți tehnice. Interesant de observat ar fi că, dacă adăugăm cei 7% ai Telekom, care au fost preluați de Vodafone, operatorul roșu are aproape jumătate din reclamațiile de pe piață. OK, să zicem că ar fi 5% din cele șapte procente, pentru că restul ar fi la DIGI, care a luat clienții prepaid, dar tot rău sună!

La capitolul serviciilor poștale, situația a fost și mai concentrată:

Fan Courier – 49%

Cargus -12%

Sameday – 7%

Poșta Română – 7%

Cele mai frecvente probleme reclamate au fost cele legate de nelivrare, condiții proaste de predare, pierderi/furturi, deteriorări și întârzieri semnificative. Aici e interesant că Fan, liderul de pe piață, are imens de multe plângeri, iar Poșta, cu o cotă mică, dar servicii aproape de nivelul anilor copilăriei mele (sunt născut în 1982, apropo), are doar 7%.

Cele aproape 400 de plângeri referitoare la platforme online au vizat în special:

nerespectarea termenilor de utilizare

restricții neclare impuse utilizatorilor

deficiențe ale sistemelor interne de soluționare a plângerilor

conținut ilegal (dezinformare electorală, discurs illegal, fraude)

Per ansamblu, dacă ne uităm la topul celor mai reclamați operatori, devine clar că piața telecom din România încă are un lung drum spre normalitate. An de an sunt aceiași „campioni” ai reclamațiilor, iar oamenii se lovesc de aceleași probleme repetitive: portabilitate blocată, facturi ciudate, contracte greu de anulat, semnal instabil.

Iar când vezi că Fan Courier strânge jumătate din totalul reclamațiilor pe poștă, îți dai seama că nu doar telecomul suferă. 🙂

Și totuși, realitatea e că fiecare român are o poveste: un colet pierdut, un curier grăbit, o portare care „n-a intrat”, un contract care te ține captiv. Ce mă surprinde cel mai puțin? Ei bine, faptul că oamenii au început să reclame masiv și platformele digitale. Suntem în 2025, iar regulile jocului online devin tot mai stricte. Evident că operatorii mari nu țin pasul cu transparența sau cu mecanismele de raportare.

Sunt curios dacă vreunul dintre voi se regăsește la aceste capitole de mai sus.