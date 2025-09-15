TikTok scapă de interdicție: SUA și China ajung la un acord preliminar

Statele Unite și China au ajuns la un acord de principiu privind viitorul aplicației TikTok, potrivit unor declarații ale secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, citate de CNBC.

Acordul, descris ca fiind „între două părți private”, include termeni comerciali agreați, dar nu a fost încă finalizat în mod oficial. Informația a fost confirmată la scurt timp după ce președintele Donald Trump a sugerat pe platforma Truth Social că s-a ajuns la o înțelegere pentru o companie „pe care tinerii din țară doreau foarte mult să o salveze”, referindu-se indirect la TikTok. Trump a mai precizat că urmează să discute cu președintele Chinei, Xi Jinping, în zilele următoare.

Acordul vine cu doar câteva zile înainte de termenul limită stabilit pentru interzicerea aplicației, programat pentru 17 septembrie. În ultimele luni, administrația americană a amenințat cu blocarea TikTok dacă China nu renunță la cererile privind reducerea tarifelor și relaxarea restricțiilor tehnologice. Aplicația fusese deja interzisă oficial în ianuarie, în urma unei legi federale semnate de fostul președinte Joe Biden, dar a continuat să funcționeze în SUA datorită unor ordine executive semnate ulterior de Trump.

Negocierile dintre cele două țări au avut loc la Madrid, în cadrul unei întâlniri bilaterale pe teme economice. În paralel, surse din industrie au indicat că un grup de investitori americani ar fi fost identificat pentru preluarea operațiunilor TikTok din SUA, ceea ce ar putea facilita aprobarea finală a acordului.

În lipsa unui acord complet, TikTok rămâne într-o zonă incertă, dar semnalele politice și comerciale indică o deschidere spre menținerea aplicației pe piața americană. Acordul preliminar ar putea reprezenta un compromis între interesele de securitate națională ale SUA și dorința Chinei de a păstra controlul asupra tehnologiei sale.

Acum serios, credea cineva că Trump va merge mai departe cu o decizie a lui Biden?

