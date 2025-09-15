Samsung lansează servicii premium post-vânzare pentru Galaxy S și Z în București

Samsung România ridică standardele în ceea ce privește suportul post-vânzare, lansând o serie de servicii premium dedicate posesorilor de telefoane Galaxy S și Z din București și zonele învecinate.

Aceste soluții sunt gândite pentru a oferi confort maxim, economie de timp și flexibilitate totală.

Dacă te întrebi cum funcționează, iată procesul: Samsung îți preia telefonul direct de acasă, îl repară într-un service autorizat și îl returnează în doar 24 de ore. Tot ce trebuie să faci este să programezi preluarea online, iar restul se ocupă echipa lor!

Pentru cei cu program imprevizibil, Samsung a instalat un locker inteligent la APACA (ce imai în vârstă, ca mine, își aduc aminte de muncitoarele de acolo și scandările lor 😛 ). Aici poți lăsa sau ridica telefonul, tableta sau dispozitivul wearable oricând – inclusiv în weekenduri.

Samsung a lansat ceva util și celor care nu vor să rămână fără telefon. Dacă ai un Galaxy Z Flip/Fold sau Galaxy S, Samsung îți oferă un model din cea mai nouă gamă pe durata reparației. Astfel, rămâi conectat fără compromisuri. Iar dacă vrei să încerci Galaxy Z Flip7 sau Fold7, cu serviciul Buy & Try, poți cumpăra și testa telefonul timp de 60 de zile. Dacă nu ești mulțumit, îl poți returna fără probleme.

Serviciile sunt disponibile în locații precum:

Samsung Customer Service Plaza – Bd. Iuliu Maniu, București

Samsung Experience Store – Băneasa Shopping City

Iată niște servicii pe care le-aș vrea extinse și prin alte zone!