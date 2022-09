Cat tine bateria la noile iPhone 14? Toate sunt mai slabe in comparatie cu iPhone 13 Pro Max

Anul trecut pe vremea asta aflam ca iPhone 13 Pro Max are o autonomie reala de 10 ore! Mai exact 9 ore si 52 de minute. Nici un iPhone din seria 14 nu a reusit sa bata acest record.

Ca o paranteza, uite autonomiile de pe seria 13:

iPhone 13 Pro Max – 9 ore 52 minute

iPhone 13 Pro – 8 ore si 17 min

iPhone 13 – 7 ore si 45 min

iPhone 13 Mini – 6 ore si 26 min

Si uite noile iPhone 14:

iPhone 14 Pro Max – 9 ore si 31 minute

iPhone 14 Pro – 7 ore si 50 minute

iPhone 14 – 7 ore si 12 minute

iPhone 14 Plus – 9 ore si 23 minute

Ca o paranteza, iPhone SE ramane in continuare cel mai slab pe baterie cu doar 4 ore si 52 de minute. Deci dam sybt nucu diferenta dar nu neaparat bune. In ideea in care tot seria 13 are baterii mai bune. Pai cum facem? Unde e bateria aia care rezista cu x ore mai mult? Unde e inovatia in cazul de fata?

Sursa: Mrwhosetheboss