Total War Saga: Troy anuntat si va fi oarecum gratuit

Titlul se va lansa pe 13 august si va fi disponibil prin intermediul magazinului celor de la Epic Games.

Si va fi gratuit pentru toti cei care il vor adauga in colectie in ziua lansarii. Mult apreciata serie Total War dezvoltata de Creative Assembly era pana acum disponibila doar pe Steam, dar cu Troy lucrurile se va schimba. In stilul caracteristic Epic, titlul va fi disponibil exclusiv pe platforma proprietara timp de 1 an.

Ca sa nu supere prea multi gameri, probabil cum s-a intamplat in cazul unor titluri precum Control si Borderlands 3, Troy va fi gratis pentru toata lumea care „sare” pe el in ziua lansarii, adica pe 13 august.