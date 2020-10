TouchID sub ecran pe iPhone 13

TouchID a fost eliminat de pe iPhone in 2017 cand a fost lansat iPhone X. Totusi, informatii despre un TouchID integrat in ecran avem de 1 an, dar nimic concret. Apple nu l-a reintrodus pe iPhone dar il foloseste in continuare pe tablete integrat in buton.

Dar doi leakeri au anuntat ca TouchID se intoarce si de data aceasta va fi integrat sub ecran. Pe bune. Ei spun ca pe iPhone si cel mai probabil de pe iPhone 13 de anul viitor. Cei doi leakeri sunt celebri pentru informatiile corecte date inainte de lansare.