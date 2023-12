Tot ce trebuie să știți despre: cum să protejezi laptopul împotriva zgârieturilor

V-am povestit aici despre laptopul pe care fiica mea și l-a cumpărat: Lenovo IdeaPad Slim 5.

Pentru că am pățit-o cu laptopul meu, pe care l-am zgâriat destul de urât, deși zic eu că am avut grijă de el, am decis ca, în cazul ei, să îl protejăm cu folie de la Alien Surface, încă de la început. Prin urmare, ca să nu o mai lungesc, vă las mai jos toată procedura. Se vede din filmare că a durat în jur de șase minute și, dacă am reușit eu, cu siguranță poate oricine să facă asta, acasă.