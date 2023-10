Tot ce trebuie să știți despre: tehnologia Li-Fi

De╚Öi am ajuns deja la genera╚Ťia 7 de Wi-Fi, se pare c─â se lucreaz─â intens la ÔÇŁpensionareaÔÇŁ acestui standard. ­čÖé

Wi-Fi (fidelitate f─âr─â fir) ╚Öi Li-Fi (fidelitate luminoas─â) sunt dou─â tehnologii diferite care sunt utilizate pentru a trimite ╚Öi primi date f─âr─â fir. ├Än cazul Wi-Fi, se folosesc routere ╚Öi unde de radiofrecven╚Ť─â (RF) pentru a transmite date, ├«n timp ce ├«n cazul Li-Fi se folosesc becuri LED ╚Öi semnale luminoase pentru a transmite ╚Öi a primi date.

Tehnologia Li-Fi (Light Fidelity) este o tehnologie de comunica╚Ťii f─âr─â fir care utilizeaz─â lumin─â vizibil─â sau infraro╚Öu apropiat pentru transmiterea datelor ├«n loc de unde radio, a╚Öa cum face Wi-Fi-ul (Wireless Fidelity). Iat─â cum difer─â Li-Fi de Wi-Fi:

Mediul de transmisie: Li-Fi: Utilizeaz─â lumin─â vizibil─â sau infraro╚Öu apropiat pentru a transmite datele. Aceasta poate fi lumin─â natural─â sau artificial─â, cum ar fi lumina emis─â de becuri LED sau alte surse de lumin─â. Wi-Fi: Folose╚Öte unde radio pentru transmiterea datelor prin aer. Aceste unde radio trec prin pere╚Ťi ╚Öi alte obiecte solide ╚Öi pot ajunge la distan╚Ťe mai mari ├«n compara╚Ťie cu lumina vizibil─â.

Vitez─â de transfer de date: Li-Fi: Li-Fi are poten╚Ťialul de a oferi rate de transfer de date mult mai mari dec├ót Wi-Fi. Acest lucru se datoreaz─â faptului c─â spectrul luminii poate suporta frecven╚Ťe mai mari ╚Öi, astfel, o mai mare cantitate de date poate fi transmis─â ├«ntr-un timp mai scurt.

Securitate: Li-Fi: Li-Fi este considerat─â o tehnologie mai sigur─â dec├ót Wi-Fi, deoarece semnalul luminos nu trece prin pere╚Ťi sau obiecte solide, ceea ce face mai dificil pentru intru╚Öi s─â intercepteze semnalul de comunica╚Ťii. Totu╚Öi, este important s─â se ia ├«n considerare m─âsurile suplimentare de securitate, deoarece semnalul Li-Fi poate fi captat dac─â exist─â o surs─â de lumin─â vizibil─â sau infraro╚Öu apropiat ├«n raza de ac╚Ťiune.

Interferen╚Ť─â: Li-Fi: Fiind bazat─â pe lumin─â, Li-Fi este mai pu╚Ťin susceptibil─â la interferen╚Ťele de la alte dispozitive f─âr─â fir sau echipamente electronice, precum ╚Öi la congestia din spectrul radio. Wi-Fi: Wi-Fi poate fi afectat de interferen╚Ťe din cauza utiliz─ârii intense a spectrului radio ├«n medii aglomerate.

Distan╚Ť─â de ac╚Ťiune: Li-Fi: Distan╚Ťa de ac╚Ťiune a Li-Fi este mai mic─â dec├ót cea a Wi-Fi-ului. Acest lucru ├«nseamn─â c─â semnalul Li-Fi este limitat la zona iluminat─â de sursa de lumin─â, iar acesta nu poate p─âtrunde ├«n alte camere sau zone f─âr─â lumin─â.

Li-Fi este considerat─â o tehnologie promi╚Ť─âtoare pentru comunica╚Ťii f─âr─â fir, ├«n special ├«n medii ├«n care se dore╚Öte o vitez─â mare de transfer de date ╚Öi securitate crescut─â. Cu toate acestea, exist─â ╚Öi anumite limit─âri ale Li-Fi, cum ar fi necesitatea de a avea o surs─â de lumin─â activ─â pentru a func╚Ťiona ╚Öi limit─ârile de distan╚Ť─â. ├Än multe cazuri, Li-Fi poate fi utilizat─â ├«n complement cu Wi-Fi pentru a oferi o gam─â mai larg─â de op╚Ťiuni de conectivitate. Deja acest standard este utilizat cu becurile cu transmisie de date de la Signify, iar o alt─â companie – numit─â pureLiFi – a lansat ├«n februarie sistemul Light Antenna One, care respect─â deja standardele 802.11bb. Acesta este un modul care ar putea fi montat ├«n smartphone-uri, iar produc─âtorul sus╚Ťine c─â poate oferi viteze de date de peste 1Gbps.

Cu toate acestea, Light Antenna One poate comunica cu dispozitive aflate la o distan╚Ť─â mai mic─â de 3 metri, iar atunci c├ónd transmite ├«napoi are un c├ómp vizual de numai 24 de grade. Cu toate acestea, produc─âtorul Light Antenna One spune c─â aceasta este preg─âtit─â „pentru a permite pentru prima dat─â integrarea ├«n mas─â a Li-Fi”. ├Än ciuda afirma╚Ťiei de 1 Gbps de la pureLiFi, se spune c─â viteza de desc─ârcare de date pentru Li-Fi este de 224 Gbps, ceea ce dep─â╚Öe╚Öte viteza medie de desc─ârcare de 40 Gbps a╚Öteptat─â pentru Wi-Fi 7.

Printre avantajele Li-Fi se num─âr─â o mai bun─â securitate, deoarece este mai pu╚Ťin probabil ca semnalele s─â se scurg─â prin pere╚Ťi. Transmi╚Ť─âtoarele Li-Fi pot fi instalate cu u╚Öurin╚Ť─â ├«n corpurile de iluminat utilizate ├«n birouri, iar vitezele de date mai mari ale Li-Fi ar oferi cu siguran╚Ť─â conectivitatea rapid─â de care ar putea beneficia dispozitivele de realitate augmentat─â, realitate virtual─â ╚Öi jocuri. Pe l├óng─â vitezele mai mari de desc─ârcare, Li-Fi promite s─â ofere laten╚Ťe sc─âzute.

╚śtiu c─â pare SF, dar la fel p─ârea ╚Öi ├«nc─ârcarea QI, acum 10 ani, nu? ­čÖé