Ubisoft ofera jocuri gratis toata saptamana incepand chiar de acum

Ubisoft tocmai a anuntat ca incepande de astazi, 14 decembrie, va oferi jocuri gratis toata saptamana plus content in game.

Pana pe 19 decembrie, doar pe PC, Ubisoft ofera continut gratuit. Dupa ce urmati pasii de mai jos o sa intrati in posesia jocurilor in maxim 7 zile. Pe langa jocuri Ubisoft ofera si continut in game. Astazi este disponibil pachetul Assassin’s Creed Valhalla Rewards Pack.

Pasii pe care trebuie sa-i faceti parcurgeti: