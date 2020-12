Nokia 5.4 a fost prezentat

Android One primeste un nou telefon in segmentul sub 200 euro.

Este vorba despre Nokia 5.4, care dupa specificatiile tehnice si pret pare un rival pentru Poco M3. Procesorul folosit este acelasi ca in cazul lui Poco M3, un Snapdragon 662. Alaturi de acesta avem 4GB RAM si doua variante de stocare: 64GB sau 128GB si slot card SD disponibil.

Ecranul este un HD+ de tip IPS LCD cu o diagonala de 6.39 inch si un hole-punch in coltul stanga sus pentru camera de selfie-uri de 16MP. Pe spate avem standard o camera foto cvadrupla: un senzor de 48MP pentru fotografia principala, unul de 5MP ultra-wide si 2 senzori de 2MP pentru macro si adancime.

Senzorul de amprenta este fizic, pozitionat pe spatele telefonului, iar capacitatea bateriei este de 4000 mAh si incarcare la 10W.

Acesta este lansat in mod surprinzator cu Android 10, iar pretul este de 189 euro.